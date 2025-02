Loredana Bertè, chi è: gli esordi. “Con Renato Zero facevamo l’autostop”

Nata nel 1950 a Bagnara Calabra, Loredana Bertè ha ottenuto uno straordinario successo nel corso della sua carriera. La sua avventura nel mondo della musica è cominciata a Roma, dopo essersi trasferita nel 1965 insieme alla sorella e alla mamma, dopo la separazione dei genitori. In quegli anni romani, Loredana Bertè ha stretto una grande amicizia anche con Renato Zero, che era sempre con lei e la sorella Mia Martini. “Tra me e Mimì c’era la brandina di Renato che spesso si fermava a dormire da noi.

Avevamo la fortuna di scendere da casa e avere una pompa di benzina dove facevamo l’autostop. Allora Renato Zero mi diceva di mettermi in shorts perché almeno si fermavano subito. Abbiamo girato tutta Europa in autostop”. Loredana Bertè e Mia Martini avevano i primi corteggiatori proprio in quegli anni: “Ero gelosa, per lei i primi tempi ero come una zavorra. Ridevamo tanto insieme di quello che ci succedeva facendo l’autostop. Ci chiedevano il numero e noi davamo quello degli obitori, dei vigili del fuoco, dei cimiteri, dei seminari di suore e così via. Ci divertivamo”.

Loredana Bertè, chi è: “Sempre stata un’anticipatrice”

Poi è arrivato il Piper che ha portato immensa fortuna a Loredana Bertè, che nel celebre locale romano ballava dentro una gabbia. “Lì suonavano i più grandi, era aperto anche di mattina e infatti nessuno andava più a scuola”. In quegli anni, Loredana Bertè si è avvicinata al mondo della musica in maniera importante e ha cominciato ad esibirsi proprio con Renato Zero. Nel 1970 ha esordito in sala di registrazione insieme alla sorella e da quel momento è cominciata la sua straordinaria carriera nel mondo della musica. Parlando degli anni romani, Loredana Bertè ha spiegato che sono stati i più felici della sua vita.

Loredana Bertè ha sempre anticipato i tempi e ancora oggi, che ha 75 anni, è molto attuale. “Sono sempre stata un’anticipatrice. Ho anticipato anche i selfie” ha raccontato sorridendo a Verissimo.