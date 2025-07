Chi è Loredana Bertè, la cantante originaria della Calabria? Il successo ottenuto nel mondo della musica dopo aver cominciato come ballerina al Piper

Originaria della Calabria, nata a Bagnara Calabra nel 1950, Loredana Bertè è una delle icone della musica italiana, così come lo è stata anche sua sorella Mia Martini. Dopo essere nata in Calabria, nel paese dei suoi genitori, entrambi professori, è cresciuta in provincia di Macerata, dove la famiglia viveva già da tempo. Nonostante ciò Loredana, così come le sue sorelle Mia, Leda e Olivia, è nata appunto a Bagnara Calabra, in casa della nonna. La famiglia, dopo gli anni passati a Macerata, ha vissuto anche a Porto Recanati e ancora ad Ancona. L’infanzia di Loredana non è stata affatto semplice: il papà era infatti violento mentre la mamma assente e molto rigida. Le sorelle sono dunque cresciute in un ambiente non felice ma con la musica hanno trovato il loro riscatto.

“Mio padre voleva un figlio maschio ad ogni costo. Ha pestato mia madre per farla abortire. La picchiava come un animale. Una volta l’ha lasciata in una pozza di sangue nel bagno. Ha ucciso il figlio che aspettava” ha raccontato solamente più avanti Loredana Bertè, nel ricordare quell’infanzia non felice. Spesso, da bambina, la Bertè è stata costretta a nascondersi spesso per sfuggire alle mani del padre.

Dopo la triste infanzia passata con un padre violento e una madre assente, Loredana Bertè ha trovato il suo riscatto nella musica, insieme alla sorella Mimì. Nel 1962, infatti, Loredana si è trasferita con la mamma e le sorelle a Roma, in seguito alla separazione dei genitori. Come ha raccontato l’artista, il periodo romano è stato il più felice della sua vita: proprio nella Capitale, Loredana ha cominciato la sua carriera al Piper, storico locale romano, inizialmente come ballerina. Solamente più avanti ha avuto modo di mostrare il suo talento musicale, cominciando inizialmente come corista, per poi diventare molto presto una delle voci più belle d’Italia.