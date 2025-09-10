Loredana Bertè, chi è l'artista? Nata in Calabria e cresciuta a Roma, ha trovato la popolarità nella capitale insieme alla sorella Mia Martini

Nata a Bagnara Calabra nel 1950, Loredana Bertè ha vissuto un’infanzia difficile, segnata dalle violenze del padre. Nel 1965, dopo la separazione dei genitori, la cantante si è trasferita con la madre e le sorelle a Roma, dove più avanti ha cominciato la sua carriera. Fin da giovanissima, Loredana Bertè si è mostrata interessata al mondo dello spettacolo: così già nel 1966 è entrata nel primo gruppo di ballo, cominciando a prendere parte a trasmissioni varie come Canzonissima e Partitissima. A cambiare l asta vita è stato però un locale nello specifico, il Piper di Roma, nel quale si è esibita a lungo con la sorella Mia Martini, diventando molto amica di Renato Zero.

Proprio al Piper, Loredana ha messo in mostra le sue doti canore, che ben presto hanno preso il sopravvento su quelle da ballerina. Andando sempre più avanti, Loredana Bertè ha ottenuto un successo straordinario: nel 1975 ha pubblicato “Sei bellissima”, una canzone che ha messo in mostra tutte le sue capacità espressive, diventando un inno ancora oggi molto amato. Nella sua intera carriera la Bertè vanta più di 12 milioni di dischi venduti. Nonostante diverse partecipazioni, invece, non ha mai vinto Sanremo, anche se più volte ha raccontato di essere stata “derubata” nel 2019 quando ha presentato “Cosa ti aspetti da me”.

Loredana Bertè, chi è: le ultimissime. Nella bufera

Di recente Loredana Bertè è finita nella bufera per un cachet molto ricco che il comune di Civita Castellana le ha riconosciuto per farla cantare alla festa del paese. In onore dei santi patroni Marciano e Giovanni, il comune del viterbese ha contattato anche la rock star, che dovrebbe esibirsi il prossimo 20 settembre. A Loredana Bertè andranno 78.840 euro ma non saranno questi l’unica spesa del comune, che tra organizzazione dell’evento e diritti Siae, arriverà a 100.000 euro per una sola sera. Una cifra monstre che ha scontentato tutti.