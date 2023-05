Loredana Bertè, come sta dopo l’operazione/ La sorella Leda: “Ha rischiato”

Loredana Bertè rinvia il tour a causa di problemi di salute: l’annuncio

Loredana Bertè ha un avuto un problema di salute recentemente che l’ha costretta a uno stop dalle sue attività musicali. Sui profili social ufficiali della cantante è stato confermato il rinvio del Manifesto Tour Teatrale 2023, previsto nei prossimi mesi.

“E’ con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni” annuncia lo staff di Loredana Bertè. I numerosi fan dell’artista si sono preoccupati per le condizioni di salute della loro beniamina e i messaggi di vicinanza e supporto sono stati copiosi. “Fate un grosso in bocca al lupo alla vostra tigre” si legge sulla pagina ufficiale della Bertè su Twitter.

Loredana Bertè come sta? Parla la sorella Leda

Loredana Bertè è stata operata d’urgenza in ospedale, in seguito a un problema di salute di cui non è stata specificata la natura. In molti sono i fan con il fiato sospeso, in attesa di conoscere le condizioni fisiche della cantante.

A svelare come stia l’artista, ci ha pensato la sorella Leda ai microfoni del settimanale Di Più: “Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato“. La sorella di Loredana Bertè ha sottolineato di aver avuto informazioni da parte dall’assistente personale della cantautrice. L’operazione sarebbe andata bene e l’artista non sarebbe mai stata in pericolo di vita. Leda non ha, però, condiviso ulteriori dettagli sul problema di salute che ha colpito la sorella. Probabilmente ha voluto rispettare la riservatezza che la stessa cantautrice potrebbe aver richiesto.

