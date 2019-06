Loredana Bertè/ Con “Non ti dico no” alla conquista dell’estate (Seat Music Awards)

Loredana Bertè sarà tra i protagonisti dei Seat Music Awards, giunti alla loro tredicesima edizione assoluta e alla prima con il nuovo sponsor. La donna è stata capace di portare avanti la propria carriera da ormai mezzo secolo con risultati straordinari. La sua presenza è stata confermata per la serata del 4 giugno all’Arena di Verona, ma non si sa ancora cosa farà. Potrebbe riproporre il pezzo Cosa ti aspetti da me, con il quale si è classificata al quarto posto in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo. In alternativa, potrebbe anche presentare il suo singolo più recente, intitolato Tequila e San Miguel. Questo brano è stato prodotto da Takagi & Ketra e scritto da due dei maggiori esponenti della scena indie italiana, ossia Calcutta e Tommaso Paradiso.

Loredana Bertè, Seat Music Awards: il ritorno sulla cresta dell’onda

Nel corso degli ultimi anni, Loredana Bertè è tornata sulla cresta dell’onda come forse non succedeva da diverso tempo. La vedremo stasera ai Seat Music Awards. La rinascita è già iniziata nel 2018 con il singolo estivo “Non ti dico no”, interpretato insieme ai Boomdabash e capace di diventare un autentico tormentone estivo. Al tempo stesso, a partire dallo scorso mese di marzo fino a quello di maggio, è stata un delle giurate più chiacchierate della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, avendo spesso forti discussioni con vari concorrenti. La rocker calabrese non perde mai occasione per mettere in evidenza la sua forte personalità e continua a lanciare successi a volontà. Il suo ultimo tour sta riscuotendo grandi successi in tutta Italia. La conclusione del LiBertè si è tenuta presso il Palasport di Lovereto, in Trentino, dove l’artista si è esibita davanti a circa un migliaio di spettatori. Oltre che il Seat Music Awards, l’attenzione di Loredana è rivolta verso il Padova Pride Village del prossimo 14 giugno, dove sarà madrina insieme alla conduttrice Mara Venier. Non sarà la prima apparizione di Loredana Bertè ai Seat Music Awards. La cantante rock è stata già presente nel 2013, quando premiò il collega Renato Zero per il suo album Amo – Capitolo I. Tutto è pronto, dunque, per una delle esibizioni più attese delle due serate all’insegna della musica italiana.

Il video di Cosa vuoi da me di Loredana Bertè





