LOREDANA BERTE’ CON ‘PAZZA’ A SANREMO 2024/ Sbaglia, dimentica le parole ma ottiene standing ovation

Loredana Berté con Pazza al Festival di Sanremo 2024: esecuzione imprecisa, dimentica le parole ma recupera alla grande

Al Festival di Sanremo 2024 è ritornata l’unica vera rocker italiana con un pezzo che potrebbe farla arrivare direttamente sul podio. La canzone con l’artista calabrese porta sul palco dell’Ariston è Pazza e la sua esecuzione ha qualche imprecisione, dimentica delle parole ma recupera alla grande. Del resto un’artista del suo calibro ha professionalità e capacità di riprendersi.

Loredana Berté a Sanremo 2024 con Pazza dimostra di avere grinta da vendere ma durante l’esecuzione pecca di imprecisioni e di lievi stonature. Nonostante questo l’esibizione ha raccolto una standing ovation e non solo per la carriera e la sua storia. Il brano nel complesso nel suo stile non èforse all’altezza del precedente sanremese ‘Che cosa vuoi da me’. (Agg di Liliana Morreale)

Loredana Bertè, il ritorno della regina del rock in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Pazza”

Loredana Bertè torna in gara tra i big al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Pazza“. La canzone segna il ritorno della regina del rock “made in Italy” dopo la straordinaria partecipazione del 2019 con il brano “Cosa ti aspetti da me”. La Bertè ha scelto un brano potente, coraggioso e autobiografico per il suo ritorno nella città dei fiori. Una canzone che ha già conquistato la critica durante il primo ascolto e che punta al Premio della Critica Mia Martini. Proprio la Bertè ai microfoni di RaiPlay alla vigilia della partenza per il Festival di Sanremo ha confessato: “la mia canzone si chiama Pazza, è un genere autobiografico e parla di me. Di solito mi odio abbastanza, ma in questo momento mi amo disperatamente”.

Non solo, Loredana Bertè con la sua solita schiettezza ha aggiunto: “oggi penso che essere normali è la più grande trasgressione. Oggi sono gli uomini a dettare le mode”. Sul finale anche un saluto al conduttore e direttore artistico: “ad Amadeus dico ‘bravo’, non volevo mancare, volevo esserci!”.

Loredana Bertè, infiamma la polemica a Sanremo 2024: “non mi faranno vincere mai”

Pazza di Loredana Berté sarà la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024? I pronostici della vigilia sono sempre più ballerini, ma il primo ascolto di “Pazza” ha conquistato davvero tutti. La stampa è tutta coesa con la rocker italiana, ma la Bertè è convinta che non vincerà mai. “Non mi faranno mai vincere, non ha vinto Mimì con Almeno tu nell’universo figurati se vinco io” – ha chiosato durante una intervista radiofonica a Radio Subasio. La cantante di “Sei bellissima” ha poi sottolineato i motivi che l’hanno spinta a partecipare a Sanremo 2024: “vado a Sanremo perché non volevo mancare in questo Festival di Amadeus che lo trovo bravissimo. Non vedo l’ora di fare il duetto delle cover”.

In concomitanza con la sua dodicesima partecipazione alla kermesse canora italiana più seguita e famosa al mondo, Loredana Bertè ha annunciato anche l’uscita di una raccolta dal titolo “Ribella” per celebrare i suoi 50 anni di carriera. “In occasione dei miei 50 anni di carriera, ho voluto creare questa speciale raccolta in due versioni: i 3 CD, suddivisi in “Best Of” e “Duetti” e il DOPPIO LP, che contiene una selezione di 20 tracce dai miei “Best Of” fatta da me personalmente, oltre al nuovo singolo “PAZZA”, che non vedo l’ora di farvi ascoltare a #Sanremo2024! Nel booklet, poi, troverete delle immagini inedite ed esclusive e un DOPPIO POSTER davvero… RIBELLE!” – ha detto la cantante via social!

