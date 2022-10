Loredana Bertè contro Elenoire Ferruzzi: “Grazie per averla eliminata dal GF Vip”/ Sfogo e il ricordo di Mimì

Elenoire Ferruzzi eliminata al GF Vip dopo il provvedimento disciplinare: interviene Loredana Bertè

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022 ha visto Alfonso Signorini costretto a ricorrere ad un nuovo provvedimento disciplinare. Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal pubblico dopo un televoto flash aperto straordinariamente da Signorini come provvedimento disciplinare, causato da parole e gesti contro Nikita Pelizon che hanno indignato il pubblico di Canale 5. Condannate soprattutto alcune frasi in cui Elenoire dice di Nikita che “porta iella” e cita il ‘malocchio’.

Nel suo discorso di rimprovero ad Elenoire Ferruzzi, Signorini ha inevitabilmente riportato alla mente, pur non citandola direttamente, una grande artista che è arrivata al suicidio proprio dopo essere stata marchiata di ‘portare iella’: Mia Martini. Proprio per tale retroscena, oggi Loredana Bertè, sorella di Mimì, ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sull’eliminazione di Elenoire.

Loredana Bertè: “Grazie a Signorini e al pubblico per avere eliminato Elenoire”

“Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano delle altre di ‘portare sfiga’ è inaccettabile sotto ogni punto di vista.” ha esordito Loredana Bertè in un post pubblicato su Instagram. Ha dunque proseguito: “Grazie ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello Vip per avere preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona, e al pubblico per averla eliminata. Questi atteggiamenti non sono accettabili, le parole sono armi, feriscono e possono uccidere, impariamo a usarle di conseguenza”.

La decisione di eliminare Elenoire Ferruzzi dal Grande Fratello Vip è stata d’altronde quasi unanime da parte del pubblico. La percentuale di coloro che l’hanno voluta fuori dalla Casa è stata infatti del 90%.













