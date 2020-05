Loredana Bertè/ Dalle hit dell’estate alla maternità sfumata a causa della famiglia di Bjorn Borg

Pubblicità

Loredana Berté sarà tra gli artisti protagonisti di 1,2,3 Fiorella!, show condotto da Fiorella Mannoia e che questa sera verrà riproposto su Ra1, per allietare gli spettatori in questo complicato periodo di lockdown. E se tutto pare dunque fermo, non si può dire che proprio durante questa emergenza per la pandemia da coronavirus la cantante calabrese sia rimasta con le mani in mano. La Bertè infatti nei giorni scorsi ha lanciato una raccolta fondi per aiutare i più bisognosi in un momento di grandissima crisi per il popolo italiano. Ma non solo: la famosa cantante tramite i social, poi ha invitato tutti a fare una donazione al Gruppo San Donato, sottolineando come un piccolo aiuto possa diventare un contributo molto grande se arriva da molte persone. In questi giorni così drammatici sotto tanti punti di vista, tante altre star del mondo della musica in questi giorni hanno voluto fornire un aiuto concreto a tutti coloro che se la stanno passando male economicamente a causa del virus e Loredana Berté non ha voluto essere da meno.

LOREDANA BERTE’, ARTISTA CAPACE DI RINNOVARSI

E per portare avanti le proprie iniziative di beneficenza Loredana Berté ha potuto contare anche sull’apporto di tanti giovanissimi fan, che si sono accostati alla sua musica solo negli ultimi tempi. Nelle ultime estati è stata protagonista di hit che si sono trasformate in veri tormentoni, da “Non ti dico no” con i Boomdabash fino all’ultimo pezzo con Fabio Rovazzi “Senza pensieri”. Ma la bella stagione musicale quest’anno sarà inevitabilmente influenzata proprio dall’emergenza coronavirus e sarà difficile per l’artista, sempre acclamatissima, andare in tour e conseguentemente lanciare tormentoni. Pure però l’attesa per il suo prossimo lavoro è grande anche perchè negli ultimi anni Loredana Berté si è dimostrata ben aperta a collaborazioni anche importanti, che le hanno portato un sicuro successo.

LOREDANA BERTE’ E BJORN BORG

Ma oltre alla sua musica, nell’ultimo periodo Loredana Bertè ha pure aperto il cuore ai suo fan, regalando aneddoti e rivelazioni anche sulla sua vita privata, come della sua impossibilità di avere figli. Come ha rivelato nelle ultime interviste, era desiderio della stessa cantante diventare madre e credeva di poter fare famiglia quando intrecciò una relazione molto seria con il campione di tennis Bjorn Borg. Ma proprio mentre la coppia, invidiatissima e bellissima, era costantemente in copertina sulle riviste di gossip, pure nel privato viveva un momento davvero drammatico. Loredana Bertè ha infatti confessato che il proprio desiderio di maternità era stato sempre soffocato dalla regola che la famiglia di Borg si era autoimposta: quella di avere eredi di sangue puro svedese. La cantante, ha pure aggiunto che era proprio la madre del tennista la prima ad opporsi alle nozze: una confessione ben difficile che ha colpito certo i tantissimi fan dell’artista.





