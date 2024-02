Loredana Bertè e il pancione che fece scandalo a Sanremo 1986/ “La casa discografica mi strappò il contratto”

Loredana Bertè e il pancione che fece scandalo a Sanremo del 1986: la trovata della cantante per diffondere un messaggio importante

Il pancione di Loredana Bertè al Festival di Sanremo del 1986 fu l’episodio più eclatante e discusso di quell’edizione. La celebre artista, nota per le sue esibizioni eccentriche, lasciò fan e pubblico sbalorditi quando apparve sul palco con un vistoso pancione da ottavo mese di gravidanza, accompagnato da un abito aderente e provocante. Per molti, l’apparizione di Loredana Bertè con quel pancione fu un autentico colpo di scena. Tanti fan rimasero spiazzati dal pancione della cantante, ma l’ipotesi gravidanza si sgretolò rapidamente dato che poco prima del Festival, Loredana non mostrava alcun pancione sospetto.

Mia Martini/ Il papà Giuseppe e la sorella Loredana Bertè: nostro padre era violento e odiava le donne

Emerse infatti che si trattava di una protesi, parte di una performance studiata nei minimi dettagli per sfidare gli stereotipi e trasmettere un messaggio audace sulla maternità. Loredana Bertè, non nuova a polemiche e scandali, aveva deciso di unire la sua gravidanza alla sua immagine trasgressiva, dimostrando che una donna incinta può essere ancora più forte e determinata.

Una voce per San Marino, chi sono i big in gara/ Da Loredana Bertè a Marcella Bella

Loredana Bertè e l’episodio scandalo a Sanremo 1986: “Il pancione? La casa discografica mi strappò il contratto”

L’abito indossato da Bertè, creato dal costumista Luca Sabatelli, era caratterizzato da dettagli elaborati e una silhouette audace. Realizzato in pelle, con spalline imponenti e decorazioni brillanti, l’abito metteva in risalto la figura della cantante, valorizzando le sue gambe e il suo viso incantevole. Loredana Bertè era uno spettacolo da ammirare, una visione celestiale e infernale allo stesso tempo. Tuttavia, la sua performance non passò inosservata.

Sanremo 2024, Loredana Bertè/ "Mia sorella arrivò nona con 'Almeno tu nell'Universo', ingiusto eppure..."

Come anticipavamo, la stampa e il pubblico non reagirono positivamente alla sua esibizione, interpretando il gesto come una provocazione gratuita e di cattivo gusto. Le polemiche animarono i media italiani per diversi giorni, con Loredana Bertè e il suo pancione al centro delle polemiche. Anche dopo quasi quarant’anni, la cantante ricorda con orgoglio quel momento, sottolineando che l’unico a complimentarsi con lei nel backstage fu Sting, ospite della serata. “Solo Sting mi capì e mi disse passando: “Wow that’ s amazing!” Invece la casa discografica mi strappò addirittura il contratto discografico, racconta la rock star”, le parole di Loredana Bertè.











© RIPRODUZIONE RISERVATA