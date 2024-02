Loredana Bertè e la rivelazione su Pazza: “A Sanremo 2024 ho una paura”/ “Ci vedo poco e…”

Loredana Bertè e la confessione su Pazza, il brano di Sanremo 2024

Loredana Bertè si appresta a vivere la serata finale del Festival di Sanremo 2024. La celebre cantante, data tra le favorite alla vigilia con la sua canzone autobiografica “Pazza”, si è raccontata in una recente intervista concessa a Radio Deejay. “Sono al 12esimo Festival, ma prima di uscire sono sempre emozionata, terrorizzata. Cosa mi preoccupa di più? Ricordare il testo, perché i gobbi sono lontani: due laterali e uno in fondo. Io ci vedo poco, ma non mi piace cantare con gli occhiali. Dopo l’esibizione di ieri non mi sono neanche rivista, ma so che ogni serata andrà meglio. E non riesco a mangiare, né prima né dopo. Ieri ho preso solo un gelato, per la gola” ha raccontato la Bertè.

Curioso anche il rapporto di Loredana Bertè con la tecnologia. La sorella di Mia Martini infatti non possiede un cellulare, ma può contare sul prezioso aiuto della sua agente, che la tiene aggiornata in maniera costante: “Non avendo il telefonino, non guardo niente. La mia manager, la grande Francesca Losappio, è super tecnologica. Io sono più analogica. Non uso il cellulare, non ne ho mai posseduto uno. Io ho quello di casa, il telefono fisso. Però lei mi legge tutto” ha ammesso Loredana Bertè a Radio Deejay.

Loredana Bertè e la frecciata all’ex marito Borg

Con la sua canzone Pazza, Loredana Bertè ha già portato a casa la standing ovation del Teatro Ariston a Sanremo 2024 e il primo posto nella Top 5 della prima serata. Apprezzata sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico, Loredana Bertè non ha nascosto la voglia che ha di vincere il Festival per poterlo dedicare alla compianta sorella Mia Martini, ma anche per partecipare all’Eurovision e togliersi una soddisfazione nei confronti dell’ex marito Bjorn Borg: “Non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l’ultimo. Dopo il primo posto di lunedì, anche il terzo dell’altro giorno mi ha stupito: per fortuna che ero già a letto, altrimenti svenivo. Vorrei vincere per andare a rompergli le scatole”, ha detto nella sala stampa del Teatro Ariston. “Se vinco, la dedica è per Mimì” ha detto con certezza Loredana.

Nel corso di una recente intervista concessa sulle frequenze di Radio Deejay, Loredana Bertè ha rievocato il suo primo Festival di Sanremo, con la canzone Re: “Me lo ricordo bene, perché ho voluto rappresentare la donna che non è assolutamente infetta quando è incinta, anzi, è nel pieno splendore della vita”.











