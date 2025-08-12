Loredana Bertè e Renato Zero, tregua storica: abbraccio a sorpresa durante il concerto, applausi e lacrime per i due cantanti.

Finalmente è pace fatta tra Loredana Bertè e Renato Zero! I due cantanti si sono riconciliati dopo ben trent’anni di silenzio, un silenzio che ormai era divenuto assordante per tutti. L’armonia è tornata proprio durante il tour di lei, 50 anni da ribelle e proprio qui Renato Zero ha fatto una sorpresa all’artista ma anche a tutto il pubblico, salendo sul palco e facendo un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il re dei Sorcini, mentre suonava ancora “Una stupida scusa”, ha detto queste parole: “Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita“.

In effetti dopo una lunga amicizia durata fino agli anni Novanta, Loredana Bertè e il collega hanno preso le distanze l’uno dall’altra, generando una grande curiosità nel pubblico che in tutto questo tempo si è chiesto cosa fosse successo alle due stelle della musica italiana. A quanto pare, fu la registrazione di un album della cantante nel 1996 a mettere fine al loro rapporto, perchè Renato Zero aveva chiesto di produrre il disco di lei, ma per visioni diverse sul prodotto sono finiti pure in tribunale. Loredana Bertè aveva accusato il collega di averle rubato i diritti di alcuni brani: “L’ho dovuto denunciare perché per colpa sua io non posso lavorare. È una situazione gravissima“.

Renato Zero e Loredana Bertè di nuovo amici: “Sento la sua mancanza“

Più l’età avanza, più si capisce che avercela con gli altri non è mai una buona idea. E forse anche per questo Renato Zero e Loredana Bertè hanno voluto deporre l’ascia di guerra tornando a volersi bene come una volta. Magari il loro rapporto non sarà più lo stesso di prima, ma finalmente è stata riscritta una nuova pagina positiva della storia della musica. Negli anni, però, non sono mancate le reciproche frecciate, come quando Renato Zero aveva detto che da quando si erano ‘separati’ lei era migliorata molto: “Evidentemente dobbiamo continuare ad amarci a distanza“, sosteneva.

Loredana Bertè, invece, si era espressa a Belve da Francesca Fagnani confessando che la presenza di Renato Zero nella sua vita le mancava molto. Oltre alla morte della sorella Mia Martini aveva parlato anche dell’amicizia finita con lui: “Sento un bisogno di riavvicinamento“, aveva spiegato al programma. Forse, visto questo appello di sincera pace, il cantante ha voluto fare il gesto di salire sul palco davanti a tutti e mostrare quello che conta davvero: l’amicizia.