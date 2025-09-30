Loredana Bertè e Renato Zero hanno fatto pace, perché avevano litigato? "Divergenze artistiche"

Da qualche settimana la pace tra Loredana Bertè e Renato Zero è divenuta realtà, i due cantanti hanno deciso di seppellire l’ascia di guerra dopo anni di tensioni. Ed è arrivato uno dei momenti più attesi, visto che Loredana Bertè e Renato Zero si sono abbracciati sul palco davanti ai presenti, un momento atteso da tempo e molto toccante sotto diversi punti di vista.

“Abbiamo collaborato talmente tanto per talmente tanto tempo che abbiamo finito per litigare. L’abbraccio era urgente, il tempo si stringe. Ho trovato Loredana più calma e forse un po’ è anche merito mio perché prima la proteggevo” ha confidato Renato Zero riguardo a Loredana Bertè. Il cantautore romano che compie 75 anni, ha deciso di farsi questo speciale regalo, strappando le tensioni del passato e lasciando posto alla pace con la collega e amica di una vita. Ma perché i due artisti avevano litigato? Riannodiamo il nastro della vita di due degli artisti italiani più amati.

Perché Renato Zero e Loredana Bertè avevano litigato?

Galeotto fu il concerto a La Spezia di Loredana Bertè, che ha riportato la serenità al centro del rapporto con Renato Zero. Ma perché i due avevano litigato in passato? Tanto tempo trascorso insieme, anche dal punto di vista professionale, aprì una crepa importante nel loro rapporto:

“Due mesi sono stata ‘sequestrata’ a casa di Renato a Roma. Studio suo, fonico suo, ma le canzoni sono mie. Quindi a un certo punto, quando non si riusciva più a parlare, siamo stati costretti a urlare” raccontò Loredana Berté sul rapporto con Renato Zero. Adesso, trent’anni dopo quelle tensioni, lo strappo è definitivamente ricucito, proprio quando c’era chi non ci sperava più. La cantante di Bagnara Calabra si lasciò andare anche a una frase fortissima nei confronti del collega: “Ho trascorso più anni della mia vita con lui che con mia sorella Mimì e questo non me lo perdono”.

