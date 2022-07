Loredana Bertè/ “Sei una queen”, “E loro sono figli miei”, gag con Delogu. E i fan…

Loredana Bertè è un fiume in piena a Tim Summer Hits con Franco 126. Andrea Delogu non ha dubbi che sia la numero uno e glielo urla in faccia: “Sei una queen, Loredana!“. Il pubblico impazzisce per lei e le canta sei bellissima. “Questa è mia”, dice orgogliosa la Bertè. “Questi sono tutti figli miei“, continua entusiasta la cantante. “Per me Loredana è una leggenda, dobbiamo fare casino per lei. E’ stato un coronamento di un sogno, dico davvero”, interviene Franco 126. “Ho scelto di duettare con lui perché Franco è davvero molto forte“, replica lei. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Loredana Bertè, matrimoni: Bjorn Borg e Berger/ "Vi dico una cosa sui miliardari..."

Loredana Bertè, l’infortunio e la richiesta pubblica per il giubbotto perso

Loredana Bertè, grande cantante e artista dall’anima rock, sarà una degli ospiti del Tim Summer Hits. Per la cantante sarà una bella occasione per stare a contatto con il suo amato pubblico, considerato anche che recentemente, come riporta “Il Giornale”, per problemi di salute ha dovuto rinviare l’ultima data della tournée di Reggio Emilia a Settembre. La cantante deve riprendersi del tutto da una frattura alla costola che si era procurata a maggio dopo il concerto a Bologna.

Mia Martini, sorella di Loredana Bertè/ Lei: "con lei morta una parte di me"

La regina del rock nel frattempo è anche stata colta da un’altra “sventura”, pare infatti che fosse legatissima ad un capo di abbigliamento e che lo abbia perso. Il capo di cui stiamo parlando è un giubbotto di pelle nero che ha spesso indossato durante le sue esibizioni e che negli anni ’70 ha indossato anche John Lennon. La cantante qualche giorno fa ha postato l’annuncio sui social: “AAA cercasi giubbotto vintage in velluto nero foderato di rosso di Yamamoto Kansai! Mi aiutate? In palio due biglietti per uno dei miei concerti a vostra scelta”. Nel frattempo però l’inarrestabile Loredana Bertè ha partecipato a Battiti Live.

Loredana Bertè/ "Non ascolto mai le mie canzoni e non sto a riguardarmi gli abiti"

Loredana Bertè e la polemica sui social: “Non è lei a rispondere”

Di recente Loredana Bertè, artista e anima rock, è stata al centro di un’accesa polemica sul web che non è passata inosservata. Molta gente ha pensato che qualcuno scrivesse sul profilo Instagram della Bertè al suo posto e questo ha fatto molto arrabbiare la cantante. E’ iniziato tutto da un commento sotto uno dei suoi post: “Si vede che non è lei a rispondere”.

A seguire, molti hanno pensato che il suo profilo potesse essere stato hackerato o gestito dallo staff ma la risposta della cantante non si è fatta attendere: “Questo è il mio profilo. Basta dire che non sono io a rispondere! Sono io e rispondo io! E’ vero che non ho un cellulare ma essendo molto curiosa da sempre, mi faccio leggere tutti i commenti dalla mia manager. Non posso credere come qualcuno possa pensare che la mia manager risponda a commenti a caso. Siete offensivi, quando leggete i miei commenti in risposta ai vostri sono io. Chiaro?” Poi la Bertè ha concluso il discorso con una frase, senza peli sulla lingua: “Ci arrivate oppure c’avete due formiche che giocano a braccio di ferro nella testa?”. Una cosa è certa, mai fare arrabbiare Loredana Bertè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA