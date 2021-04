Loredana Bertè/ “Figlie di? Sono le persone libere, emancipate, anticonformiste”

Loredana Bertè ospite della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi presenta il nuovo singolo “Figlia di”. La rocker della musica italiana torna in una veste nuova visto che per anni è stata giudice del talent show di successo di Canale 5. Quale occasione migliore per presentare il nuovissimo singolo “Figlia di” lanciato dal palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2021. Un brano importante che la cantautrice ha raccontato così dalle pagine de La Stampa: “è autobiografico l’ho scritto con Pula su musica e con la produzione di Luca Chiaravalli riflettendo sul traguardo dei ‘70. Ho fatto un bilancio e non poteva che venir fuori Figlia di.. , perchè ho dovuto sempre bastare a me stessa, essere padre, madre, figlia di me stessa e rinascere sempre da me stessa, come la matrioska del video”.

Si tratta del primo singolo di un nuovo progetto discografico su cui la Bertè non ha alcuna intenzione di sbottonarsi anche se ha rivelato: “è un assaggio di un progetto musicale più ampio cui stiamo lavorando”. Ma chi sono i figli di cui parla Loredana nella canzone? A rivelarlo è stata proprio la cantante: “sono le persone libere, emancipate, anticonformiste, che lottano contro i pregiudizi, non hanno paura della diversità. Quelli che si sono fatti da soli e sono se stessi camminando sempre a testa alta, fregandosene di quel che dice la gente”.

Loredana Bertè e il successo di “Non sono una signora”

Loredana Bertè torna in tv ad Amici dopo il grande successo del suo show celebrativo per i 70 anni dal titolo “Non sono una signora”. Un grande successo di critica e pubblico anche se la rocker ha ironizzato prendendosela con la Juve e l’intervista di Harry e Meghan Markle che le hanno tolto qualche telespettatore e punticini di share. ” Tre vaffa*****? Il primo a Meghan Markle che ha rotto con l’intervista dove diceva stronzate contro la Regina. Il secondo è per i no-vax! Il terzo e ultimo alla Juve, perché mi ha rovinato la serata con i tempi supplementari abbassandomi lo share!” – ha ironizzato la cantante che si è soffermata anche sull’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021 vinta dai Maneskin.

La cantante se le è presa con alcuni big dicendo: “io penso che abbiano sbagliato mestiere. Hanno tirato certe stecche che mi veniva da tirare le scarpe alla televisione”. Non solo, la Bertè ci è andata molto pensate su Bugo dicendo “sono braccia rubate all’agricoltura!”, mentre ha promosso “mi sono piaciuti tantissimo i Maneskin, Madame, Elodie, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Achille Lauro, Fedez e Francesca Michielin. Gli altri? Zero assoluto!”.



