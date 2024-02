LOREDANA BERTE’, FINALE SANREMO 2024/ Con ‘Pazza’ conquista Amadeus: “Sei una forza della natura”

Loredana Bertè conquista Amadeus con Pazza, il conduttore di Sanremo 2024: “Sei una forza della natura”

Loredana Bertè si trova all’ottavo posto in classifica prima dell’esibizione finale a Sanremo 2024. Con Pazza conclude la sua avventura alla kermesse sanremese, conquistando un’ovazione del pubblico ma anche i complimenti di Amadeus, che resta incantato dalla bravura di Loredana. “Sei una forza della natura”, le dice il presentatore. La Bertè ringrazia e si gode l’abbraccio del pubblico, salutando tutte le persone che hanno contribuito a plasmare il suo percorso. “Siete fortissimi ragazzi, siete una bomba, grazie a tutto il reparto audio. E grazie anche il mio team”, conclude. Dunque Loredana Bertè potrà scalare ancora in classifica? I fan ne sono certi. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Loredana Bertè tra i possibili vincitori nella finale di Sanremo 2024 con “Pazza”

Loredana Bertè è una delle possibili vincitrici del Festival di Sanremo 2024 con la sua “Pazza”. Il brano ha colpito la Stampa, ma anche il pubblico, soprattutto quello dei più adulti, che hanno accolto con grande affetto l’ennesima partecipazione della cantautrice alla kermesse. È per questo motivo che in molti pensano che la veterana della musica italiana possa ancora fare uno “sgambetto” alle più giovani Angelina Mango e Annalisa. Non è da escludere inoltre che possa aggiudicarsi il premio della critica.

In occasione della serata inaugurale del Festival infatti Loredana Bertè si è piazzata in vetta alla classifica, spinta dal giudizio della Stampa e del Web. Nelle serate successive però la posizione non è stata confermata. Dopo avere ricantato nella seconda serata e con le votazioni di Radio e pubblico, infatti, è scesa al quarto posto, dietro ai più freschi Geolier, Irama e Annalisa. Anche nella serata dei duetti non è stata ai vertici. La scelta di cantare con Venerus sulle note di ragazzo mio di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati l’ha forse penalizzata. È da capire se riuscirà a risollevarsi nella serata finale.

Loredana Bertè verso il premio della critica

La Stampa ad ogni modo non ha dubbi nel mettere Loredana Bertè nel podio della finale del Festival di Sanremo 2024: “Pazza” è la canzone preferita dai giornalisti. Non si può dire però lo stesso per le Radio, che hanno preferenze per brani di artisti più apprezzati dal pubblico giovanile, che è anche quello che maggiormente si rende protagonista al televoto. È per questo motivo che la cantautrice appare un po’ sfavorita rispetto ad Annalisa e Angelina Mango, ma anche al napoletano Geolier. Nell’ultimo atto infatti conta maggiormente il parere degli spettatori.

Gli scommettitori hanno quotato la vittoria di Loredana Bertè al Festival di Sanremo 2024 a 9.00. Non ci sono dubbi in merito al fatto che tra le big la migliore sia proprio lei, davanti anche a Fiorella Mannoia. È da capire però come se la caverà contro le nuove leve. Uno scenario piuttosto probabile è che la veterana si aggiudichi un posto nella top 5 ma anche il premio della critica, che la vede in prima linea nella lista dei favoriti e che tra l’altro porta il nome della sorella Mia Martini.











