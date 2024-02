Loredana Bertè, frecciatina all’ex marito Bjorn Borg”/ Voglio andare all’Eurovision per rompergli le scatole”

Loredana Bertè e il sogno di vincere Sanremo 2024

Loredana Bertè è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse del Festival di Sanremo 2024. Con il brano Pazza, ha già portato a casa la standing ovation del Teatro Ariston e il primo posto dei Top 5 della prima serata. Apprezzata sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico, Loredana Bertè non nasconde la voglia che ha di vincere il Festival per poterlo dedicare alla sorella Mia Martini, ma anche per partecipare all’Eurovision e togliersi una soddisfazione nei confronti dell’e marito Bjorn Borg.

“Non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l’ultimo. Dopo il primo posto di lunedì, anche il terzo di ieri mi ha stupito: per fortuna che ero già a letto, altrimenti svenivo”, ha detto nella sala stampa del Teatro Ariston. “Se vinco, la dedica è per Mimì”, ha aggiunto.

Loredana Bertè e l’Eurovision 2024

Vincere il Festival di Sanremo 2024 significa anche partecipare all’Eurovision che, per l’edizione 2024si terrà presso la Malmö Arena a Malmö, in Svezia. A tal proposito, la Bertè si è lasciata andare ad una frecciatina nei confronti dell’ex marito, Björn Borg, il campione del tennis svedese con cui è stata sposata negli anni ’80.

“Votate per me, io vorrei andare all’Eurovision, perché si tiene a Malmoe, così vado a rompere le scatole al mio ex marito. E mi prendo una bella rivincita”, le parole della regina del rock italiano che ha portato tutta la sua energia sul palco del Teatro Ariston in quest’edizione del Festival.













