Loredana Berté, gaffe su Ennio Morricone/ Lo ricorda e sbaglia: il web la massacra!

Brutta gaffe per Loredana Bertè che in pochi minuti è finita nel mirino del web. La cantante, come molti in queste ore, ha voluto ricordare il maestro Ennio Morricone. Lo ha fatto con un post pubblicato su Facebook, in cui ha scritto “Voglio ricordare il grandissimo maestro Ennio Morricone con il suo The Godfather… RIP”, condividendo proprio il noto brano del film. Peccato che la musica del Padrino non è di Morricone, bensì di Nino Rota. Un errore che in pochi minuti hanno notato e fatto notare in tantissimi alla cantante. Di fronte alle critiche sorte sotto il suo post, Loredana Bertè alla fine ha deciso di cancellare il post che, tuttavia, qualcuno è riuscito a salvare e poi ricondividere sul web.

Ennio Morricone, da Loredana Berté a Mattarella: tanti ricordano il maestro

Loredana Bertè non è l’unica ad aver voluto omaggiare e ricordare Ennio Morricone in queste ore. Dal presidente Giuseppe Conte, che ha voluto ricordare il genio del maestro, a Sergio Mattarella, che ha scritto “La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di un artista insigne e geniale. Musicista insieme raffinato e popolare, ha lasciato un’impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento. Attraverso le sue colonne sonore ha contribuito grandemente a diffondere e rafforzare il prestigio dell’Italia nel mondo”; e ancora tanti artisti del mondo del cinema e dello spettacolo: a decine hanno dedicato al grande compositore di fama mondiale un messaggio fatto col cuore.



