Loredana Bertè, gaffe su Iva Zanicchi “Un po’ stonata”/ Non la riconosce e la critica

Iva Zanicchi si presenta a The Voice Senior e Loredana Bertè commette una gaffe. Colpa o merito degli autori, che hanno voluto fare uno scherzo ai coach. Quindi, hanno fatto sì che l’artista salisse sul palco fingendo di essere una concorrente. Così Iva Zanicchi si è presentata alle blind dicendo di chiamarsi Teresa, anche se tutti la chiamano Iva. “Canto da sempre e vengo dall’Emilia Romagna. Diciamo che ho avuto anche un discreto successo nella mia carriera. In casa però mi considerano una cuoca. Vengono tutti da me a mangiare”, ha detto ironicamente ad Antonella Clerici. Quindi, ha ammesso che avrebbe fatto uno scherzo ai coach. “Cercherò di camuffare un po’ la voce”.

Non ha neppure nascosto il timore di non essere riconosciuta. “Sono seria Antonellina. Ti immagini se pensano che è ‘una che vuole imitare Iva Zanicchi’? Sono molto tesa, guarda la mano come trema”, ha aggiunto. Iva Zanicchi però ha fatto il nome di Orietta Berti: “Se non mi riconosce le strappo i peli”. Non si aspettava evidentemente che non l’avrebbe riconosciuta neppure Loredana Bertè, ma soprattutto non si aspettava che sarebbe stata criticata da lei.

Loredana Bertè dopo la gaffe su Iva Zanicchi: “Questa la voglio io…”

Quando Iva Zanicchi ha cominciato a cantare ‘La mia solitudine’, Loredana Bertè ha subito detto con spontaneità: “Mi sembra un po’ stonata questa”. D’altra parte, subito dopo ha ammesso: “Però la voce è molto bella”. Invece Orietta Berti ha poi riconosciuto l’amica: “Sembra lei, non è che è lei? Oddio è lei, è la Zanicchi”. Quest’ultima ovviamente durante l’esibizione non si è resa conto di cosa dicevano i coach. “Vi ho fatto un piccolo schermo. Pensavo che non mi avreste riconosciuta perché sono molto raffreddata e credevo che avreste pensato che fossi un’imitatrice”, ha detto l’ospite di The Voice Senior.

Poi se l’è scherzosamente presa con Clementino: “Tu hai tentennato, ora mi arrabbio”. Chissà cosa penserà di Loredana Bertè e della sua critica sull’intonazione, che evidentemente è stata penalizzata proprio dal raffreddore. Al termine dell’esibizione però ha fatto i complimenti ad Iva Zanicchi: “Questa la voglio io! Sei una bomba, strepitosa, grandissima, splendida”. Il video della gaffe in cui dice che è stonata però ha fatto il giro dei social in breve tempo.

