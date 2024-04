Loredana Bertè ha un compagno? Confessione spiazzante: “Sono casta da 10 anni”/ “Mi sono data parecchio”

Loredana Bertè, chi è il compagno? Tutto tace sui social ed a Belve spiazza

Sarà ospite nella puntata di oggi di Belve, martedì 2 aprile 2024, e si racconterà senza filtri e censure tra vita privata e professionale, ma Loredana Bertè ha un compagno? Chi è? La vita sentimentale della rocker è stata al centro del gossip per decenni. Celebri sono le sue relazioni con il tennista Adriano Panatta e con il componente dei Pooh Red Canzian oltre al burrascoso matrimonio con Bjorn Borg, ma oggi Loredana Bertè ha un fidanzato?

Dare una risposta a questa domanda, dunque, non è semplice. L’artista negli ultimi anni ha deciso di non alimentare il gossip sulla sua vita privata e alla soglia dei 74 anni preferisce il silenzio. Ad alimentare, però, la voci sul fatto che Loredana Bertè è single ci ha pensato lei stessa nell’intervista che verrà mostrata questa sera a Belve. Rispondendo alle domande sulla sua vita sessuale, infatti, la rockstar prima ha ammesso di non aver avuto esperienze omosessuali: “Sono sempre stata etero, purtroppo” e poi ha aggiunto senza censure di essere casa da parecchi anni: “Sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta da qualche anno.”

Compagno Loredana Bertè, l’artista spiazza: “Casta da dieci anni”

Loredana Bertè a Belve ha confessato di non avere rapporti da alcuni anni e ovviamente Francesca Fagnani non poteva esimersi dal pungerla sui suoi effettivi anni di castità. “Dieci” ha aggiunto la Bertè con la sua solita ironia. “Ho dato tanto, mi sono data parecchio, adesso mi riposo un po’” lasciando la conduttrice basita e spiazzata.

Dunque ad oggi rispondere alla domanda se Loredana Bertè ha un fidanzato non è facile. Stando alle sue recenti dichiarazioni sembra proprio che sia single. In passato, alla vigilia dei suoi 70 anni, invece, a Verissimo si era detta speranzosa sul suo futuro, inteso anche quello sentimentale: “Ho tantissime sorprese e tantissimi progetti per il mio futuro, in cui confluiranno questi miei 70 anni di vita.”

