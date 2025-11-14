Loredana Bertè nega la presenza di un compagno nella sua vita. A quanto pare non ne avverte la necessità e da oltre dieci anni, inoltre...

Dopo i grandi amori del passato vissuti con Adriano Panatta e Bjorg Born, Loredana Bertè sembra aver chiuso una volta per tutte con l’amore. “Mi sono data molto da fare…”, ha ammesso in una intervista recente a Belve, spiegando di aver perso l’interesse nei confronti della vita sentimentale. Con il sorriso sulle labbra e la schiettezza che la contraddistingue, Loredana Bertè ha confermato di essere serenamente single da un pezzo. “Non me ne frega più nulla, ora sono casta da qualche anno, circa 10. Ho dato molto, mi sono data parecchio, ora mi riposo”, ha detto ancora la mitica cantante dai capelli azzurri.

L’artista originaria di Bagnara Calabra non si è mai risparmiata in amore e adesso pare coltivare altri interessi, forse per via delle tante delusioni con cui ha dovuto fare i conti nel corso della sua vita. Dunque, ad oggi Loredana Bertè non ha alcun compagno e non sembra intenzionata a rivalutare la sua situazione attuale.

Da qualche anno a questa parte, la priorità di Loredana Bertè sembra essere la carriera canora e televisiva. La cantante, dopo le numerose delusioni amorose, ha chiuso la porta ai sentimenti e ha scelto di godersi la sua tranquillità quotidiana senza uomini. In riferimento al suo passato amoroso, la rocker ha ricordato un aneddoto bollente vissuto con l’ex compagno Bjorg Born che un giorno chiamò in albergo due prostitute per portare la loro relazione “ad un altro livello”.

La reazione di Loredana Bertè, stando al suo racconto, fu alquanto eloquente e non fraintendibile. “Lo presi, lo gonfiai di botte e me ne andai via dall’hotel…”, ha raccontato la cantante, facendo capire che quell’episodio sancì la fine della loro storia.