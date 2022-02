Loredana Bertè, il dolore e il rimpianto per la sorella Mia Martini/ “Persa la telefonata della vita”

Il rimpianto di Loredana Bertè per non essere stata vicina negli ultimi istanti

Mia Martini è ormai scomparsa da anni, ma è rimasta nel cuore di tantissimi appassionati, oltre che di chi ha avuto modo di conoscerla personalmente. Tra questi c’è certamente una delle sue sorelle, Loredana Bertè, che nelle sue apparizioni Tv ha spesso fatto il possibile per ricordarla. Un modo anche per provare a mettere da parte il rimpianto che lei non ha mai nascosto di avere per non esserle stata vicina nei suoi ultimi istanti di vita.

Il corpo dell’interprete di “Almeno tu nell’universo” era stato infatti ritrovato nel maggio del 1995 nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove viveva. In un primo momento si era parlato di un possibile suicidio, dettato anche dalla depressione di cui lei soffriva (c’era chi pensava addirittura che lei portasse sfortuna), ma questa ipotesi è stata sempre smentita dai familiari.

Loredana Bertè non dimentica la sorella Mia Martini

Nonostante qualche alto e basso di troppo, come accade spesso tra sorelle, Loredana era davvero legatissima a Mia Martini . La cantante faceva così il possibile per starle vicina quando era libera da impegni di lavoro. Nel momento in cui è stata avvisata della sua morte, però, lei ha avvertito un senso di colpa piuttosto naturale e non ha esitato a confessarlo.

“Molti anni fa mia sorella Mimì mi regalò un cellulare – aveva raccontato Loredana in un’intervisa -. Era uno dei primi, ce n’erano pochissimi in circolazione. Il messaggio era chiaro, voleva che ci sentissimo, ma io, senza un perché, lo gettai. Tempo dopo il telefono di casa inziò a squillare, ma io non risposti. Quella sera è morta Mimì e io rimarrò sempre con il dubbio di avere perso la telefonata della vita”.

