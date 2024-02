Loredana Bertè: incidente tecnico durante l’esibizione cover a Sanremo 2024/ “Non va…”. Ecco cos’è successo

Loredana Bertè si ferma per un problema tecnico durante la serata cover a Sanremo 2024: “Non parte il countdown”. E Amadeus…

Momento di lieve tensione a Sanremo 2024 durante la serata cover, con Loredana Bertè costretta ad interrompersi in apertura. A causa di un piccolo incidente tecnico, infatti, l’esibizione non parte. O meglio, è la cantante a fermarsi chiedendo di far partire il countdown sullo schermo.

“Non parte il countdown“, avvisa Loredana Bertè fin dalle prime note. A quel punto si allarma anche Amadeus, che ferma tutto per assicurarsi che la concorrente sia nelle condizioni giuste per potersi esibire regolarmente. Si mobilitano i tecnici per capire cosa non abbia funzionato, nel frattempo il conduttore resta nei paraggi per rassicurare Loredana Bertè.

Dopo un piccolo inconveniente Loredana Bertè si scatena sulle note di Ragazzo Mio a Sanremo 2024

“Sto nei paraggi”, ribadisce il conduttore a Loredana Bertè, che sembra apprezzare il gesto di Amadeus. “Vieni qua che ti abbraccio”, dice ancora la cantante. Nel giro di pochi secondi tutto rientra e quando Loredana Bertè fa cenno con la testa, significa che il problema è definitivamente rientrato. Loredana Bertè si scatena sulle note di Ragazzo Mio, accompagnata da Venerus.

Dunque l’esibizione scorre perfettamente, nonostante il piccolo inconveniente con cui si è aperta. La Bertè poi saluta l’orchestra e alla fine aggiunge: “Vorrei ringraziare una persona speciale per me, con una carezza, Pippo Balestrieri, il direttore di palco, una persona incredibile”.

