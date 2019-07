Loredana Bertè/ “Io e Mia Martini sorelle per sempre” (Techetechetè)

Loredana Bertè protagonista della puntata speciale di Techetechetè Superstar in onda sabato 6 luglio 2019 alle ore 20.35 su Rai1. Il celebre programma omaggerà le sorelle della musica italiana Mia Martini, detta Mimì, e Loredana Bertè. Un rapporto unico quello tra le due sorelle calabresi unite, non solo dal grande di parentela, rrgr anche dalla passione della musica e dallo stesso giorno di nascita. Alla loro vita artistica Rai1 ha una voluto dedicare uno speciale televisivo di 120 minuti in cui verranno riproposte alcune delle loro perle musicali. Qualche esempio? Da “E la luna bussò” a “Non sono una signora” fino “Il mare d’inverno” e tante altre. Non solo, non mancheranno contenuti inediti e rare interviste realizzate alle due grandi interpreti e cantautrici calabresi.

Loredana Bertè, nuovo singolo con Fabio Rovazzi e J-Ax

Dal passato al presente. Il 2019 è stato un anno magico per Loredana Bertè che è tornata al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Cosa ti aspetti da me” classificandosi al quarto posto, ma diventandone la vincitrice morale. La sua canzone è stata un successo; apprezzata da critico e pubblico il brano ha conquistato la hit parade diventando uno dei brani più amati di questa stagione musicale. Poi per la Bertè è arrivato il ritorno al serale di Amici 18 di Maria De Filippi dove ha ricoperto il ruolo di giudice speciale creando non poche polemiche fino alla pubblicazione alcune settimane fa del singolo “Tequila e San Miguel” scritto da Calcutta, Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra. La canzone, tra le hit di quest’estate, è accompagnata da un videoclip diretto da Massimiliano Artibani in cui recita anche la ballerina Valentina di Amici. Ma non finisce qui, visto che la Bertè è in uscita con un nuovo singolo dal titolo “Senza pensieri” in cui collabora con Fabio Rovazzi e J-Ax.

Donatella Rettore: “Io e Loredana Bertè siamo sempre state diverse”

Intanto in questi giorni Donatella Rettore, ospite de La Mia Passione, è tornata a parlare del suo rapporto con Loredana Bertè. “Siamo sempre state diverse. È lei che si sente una mia rivale” ha confessato la poliedrica artista di “Splendido Splendente” che precisa: “per me è tutto chiuso. Anzi quest’anno a Sanremo se avesse vinto sarei stata pure contenta. Eravamo amiche. Poi mi ha chiamato in causa. Io dissi che evidentemente era invidiosa del mio primo posto in classifica. Da lì in poi mi ha detto di tutto”. Una diatriba tra le due che è finita anche in tribunale, anche se i giudici hanno prontamente chiuso il caso perchè “non potevano perdere tempo con due cretine” ha detto la Rettore. Nessuna replica o commento da parte della Bertè che si gode questo anno di successi e canzoni!



