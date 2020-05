Loredana Berté “Io vittima della sindrome di Stendhal”/ “Ero in un museo e…”

Pubblicità

Loredana Berté ha fatto una nuova e inaspettata ammissione sul suo passato. Nelle scorse ore la cantante ha deciso di rispondere ad alcune domande curiose dei suoi follower sulla sua pagina Instagram. Si è così parlato di arte, una delle grandi passioni della cantante visti anche i suoi studi giovanili. La Berté è stata infatti interrogata sulle sue preferenze artistiche da una fan e, nel parlarne, ha svelato di esser stata vittima della Sindrome di Stendhal. Si tratta di un’affezione psicosomatica che, come si legge su Wikipedia, ‘provoca tachicardia, capogiri, vertigini, confusione e allucinazioni in soggetti messi al cospetto di opere d’arte di straordinaria bellezza, specialmente se sono localizzate in spazi limitati.’

Loredana Berté confessa: “la sindrome di Stendhal mi ha preso in pieno”

Dicendosi “pazza del Cubismo” che è dunque la sua corrente artistica preferita, Loredana Berté ha poi raccontato quanto le è accaduto di fronte all’opera più famosa del suo pittore preferito: Picasso. “Sono rimasta incantata – ha spiegato nel post video pubblicato su Instagram Loredana Bertè – posso dire che la sindrome di Stendhal mi ha preso in pieno. Per tre ore l’ho fissata senza dire una parola.” Tanto la sicurezza è stata costretta ad intervenire, come lei stessa ha raccontato: “Alla fine mi hanno raggiunto delle guardie giurate, dicendomi che stava per chiudere il museo. Sono dovuta andare via ma la mia ultima immagine è stata proprio sulla Guernica“, ha così concluso la Berté nella sua risposta alla fan.





