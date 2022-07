Loredana Bertè, matrimoni: Bjorn Borg e Berger/ “Vi dico una cosa sui miliardari…”

Loredana Bertè e il matrimonio turbolento con Bjorn Borg

Il passato sentimentale di Loredana Bertè è contornato da diverse relazioni e matrimoni turbolenti. Su tutti quello che la cantante ha definito “la mia fesseria più grande”, ovvero con il famoso tennista Bjorn Borg. “Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così”, ha raccontato l’artisti anni dopo la relazione naufragata con l’ex compagno. Un amore da molti definito tossico, ma anche pericoloso.

Lui minacciò di togliersi la vita a poche settimane dal matrimonio, mentre nel 1991 fu lei a tentare di suicidarsi. In quell’occasione la Bertè si salvò grazie al tempestivo intervento dei medici del Fatebenefratelli di Milano. “Volevo fargli vedere che di buttare tutto per aria ero capace anch’io, ingoiai cento barbiturici”, confermò la cantante in una intervista a proposito della storia d’amore con Bjorn.

Loredana Bertè, dopo Bjorn Borg la storia travolgente con Roberto Berger

La storia tra Loredana Bertè e Bjorn Borg ha navigato in acque molto agitate considerando che, ad un certo punto del loro rapporto, la cantante arrivò persino a picchiarlo per aver scoperto un tradimento con due prostitute. “L’ho sposato perché si era presentato in un modo: I love you, honey, poi è diventato un altro. Con Borg ho perso sentimenti e conti in banca. Pagavo sempre io, i miliardari non hanno mai soldi in tasca”, ha raccontato la cantante. La Bertè in seguito ha vissuto un’altra relazione travolgente e passionale, quella con Roberto Berger.

Con il figlio del miliardario Tommaso Berger la storia si consumò piuttosto velocemente. Era il 1983 quando si sposarono nelle Isole Vergini. Nessuno era a conoscenza delle loro nozze e il matrimonio fu una vera e propria sorpresa per i media.











