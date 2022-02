Loredana Bertè, matrimoni: da Bjorn Borg a Roberto Berger/ Due storie finite male tra prostitute e suicidi

La storia d’amore con il tennista Bjorn Borg, dopo sei anni la rocambolesca fine

Loredana Bertè è attesa sul palco di Sanremo 2022 per il duetto con Achille Lauro nel brano “Sei belissima”. La stimata cantante rock ha sempre colpito il pubblico per la sua energia, messa al servizio della musica italiana. Un carattere forte, temprato anche dalle sofferenze. In particolar modo quelle legate alle sue storie d’amore, spesso finite male, malissimo. “L’amore invade e finisce, è un’illusione. L’ultimo marito l’ho lasciato prendendolo a mazzate in albergo” – in un’intervista a Chi Loredana Bertè ha spiegato la fine del matrimonio con il tennista Bjorn Borg (secondo dei suoi due mariti). “L’ho ammazzato di botte perché io credevo che chiamasse la reception per un club sandwich invece ha chiamato due prostitute!”. Per poi aggiungere: “Tornassi indietro, forse, non mi risposerei”.

Loredana Bertè, duetto con Achille Lauro/ "È un'icona trasgressiva, un'astronave..."

Il primo marito, il miliardario Roberto Berger, morto suicida nel 2009

Loredana Bertè è stata decisamente provata dalla fine del suo secondo matrimonio, tanto da dichiarare: “Il matrimonio con Borg mi ha delusa profondamente. All’inizio del nostro rapporto mi stupì riuscendo a tenermi testa, poi le cose sono cambiate. Per andargli dietro e per cercare di salvarlo mi sono persa anch’io”. Sicuramente in tanti ricorderanno anche il primo matrimonio con Roberto Berger. Nessuno sa com’è cominciata la loro relazione d’amore, fatto sta che nel 1983 i due convolarono improvvisamente a nozze sulle Isole Vergini. Fino a quel momento non c’erano state notizie di una loro frequentazione ed i media non avevano la minima idea di chi fosse quell’uomo. Si è scoperto con il passare del tempo che Roberto era 10 anni più giovane di Loredana ed era il figlio del miliardario Tommaso Berger. Purtroppo le cose non andarono per il meglio. Dopo qualche tempo, infatti, i due si separarono e l’uomo si tolse addirittura la vita, anni dopo nel 2009.

LEGGI ANCHE:

Testo completo “Sei bellissima" di Loredana Bertè/ La cover a Sanremo 2022Walter Sterbini, The Voice Senior/ "Alieno! Mi scortica il cuore...", così la Bertè

© RIPRODUZIONE RISERVATA