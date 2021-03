Loredana Bertè, ‘Non sono una signora’/ Ospiti e diretta: da Gaetano Curreri ad Asia Argento

A grande Richiesta, ‘Non sono una signora’: omaggio a Loredana Bertè: anticipazioni e diretta

Dopo aver incantato il pubblico del Festival di Sanremo 2021 con un medley dei suoi più grandi successi e con il nuovo singolo “Figlia di…”, Loredana Bertè è la protagonista del nuovo appuntamento con lo show di Raiuno “A grande richiesta” che ha già omaggiato i Ricchi e Poveri e Patty Pravo. Martedì 9 marzo, in prima serata su Raiuno, Alberto Matano racconta Loredana Bertè in tutte le sue sfacettature di donna e artista insieme a tanti amici e colleghi della signora del rock italiano. Un omaggio che la Rai ha deciso di dedicare alla Bertè nell’anno del suo 71esimo compleanno. Lo speciale s’intitolo “Non sono una signora” come il famoso brano pubblicato nell’estate del 1982 e che ha venduto oltre mezzo milione di copie.

Gli ospiti di Non sono una signora

Sarà una vera e propria festa ricca di ospiti quella in onda in questa sera e totalmente dedicata a Loredana Bertè che, con la sua voce, ha regalato e continua a regalare grandi emozioni al suo pubblico. A celebrare il grande talento della signora del rock italiano saranno tanti suoi amici e colleghi. Sul palco, ad intonare i suoi più grandi successi, tra gli altri, ci saranno: Zucchero, i Boomdabash, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Curreri, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni, il vincitore di The Voice Senior che è stato guidato proprio dalla Bertè e che è salito sul palco del Festival di Sanremo 2021 durante la serata delle cover insieme a Giò Evan.

Le hit di Loredana Bertè

La vera protagonista della serata “A grande richiesta – Non sono una signora”, sarà la musica di Loredana Bertè. Con oltre 7 milioni di dischi venduti all’attivo, Loredana Bertè ha collezionato successi straordinari nel corso della sua carriera con brani amatissimi dal pubblico come Sei bellissima, Dedicato, E la luna bussò, Non sono una signora, In alto mare, Cosa ti aspetti da me fino all’ultimo singolo Figlia di… Brani che Loredana Bertè regalerà al pubblico insieme agli amici e colleghi che hanno deciso di celebrarla nella serata speciale organizzata da Raiuno. La serata può essere seguita in diretta su Raiuno o in diretta streaming su Raiplay.



