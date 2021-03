Loredana Bertè/ “Non sono una signora sarà una festa speciale”

Loredana Bertè torna in tv protagonista della puntata speciale “A grande richiesta Non sono una signora” in onda martedì 9 marzo 2021 su Rai1. Un gradito ritorno per la regina della musica rock italiana reduce dalla partecipazione a Sanremo 2021 come super ospite dove ha presentato in anteprima assoluta il nuovissimo singolo dal titolo “Figlia di…”. Un brano che ha conquistato da subito critica e pubblico balzando ai vertici delle classifiche di vendita e streaming. Un singolo autobiografico come ha raccontato la stessa artista dalle pagine de La Stampa: “è autobiografico l’ho scritto con Pula su musica e con la produzione di Luca Chiaravalli riflettendo sul traguardo dei ‘70. Ho fatto un bilancio e non poteva che venir fuori Figlia di.. , perchè ho dovuto sempre bastare a me stessa, essere padre, madre, figlia di me stessa e rinascere sempre da me stessa, come la matrioska del video». E’ un assaggio di un progetto musicale più ampio cui stiamo lavorando”. Ma chi sono questi figli di Loredana? A precisarlo è proprio la rocker: “le persone libere, emancipate, anticonformiste, che lottano contro i pregiudizi, non hanno paura della diversità. Quelli che si sono fatti da soli e sono se stessi camminando sempre a testa alta, fregandosene di quel che dice la gente”.

Loredana Bertè: “non festeggio l’8 marzo” e su A grande richiesta “Non sono una signora”…

Loredana Bertè è ancora oggi, a 70 anni compiuti, l’indiscussa regina della musica rock italiana. Artista unica e geniale, la Bertè è tornata alla musica con il nuovissimo singolo “Figlie di…” accompagnato da un videoclip coloratissimo in cui compaiono anche Chiara Ferragni, Emma Marrone, Elodie e tante altre amiche. “Ci ho lavorato con i coniglioviola – ha raccontato l’artista dalle pagine de La Stampa – “artisti torinesi, con cui collaboro da anni in un lavoro di squadra, un brainstorming continuo. Da grandi artisti quali sono, rendono tutto speciale: hanno cartoonizzato me, questo manipolo di donne che stimo tantissimo, ognuna per le sue caratteristiche e la special guest Chiara Ferragni, per coincidenza davvero in dolce attesa di una bimba. Mi ha chiesto di vestire i miei panni del Sanremo ‘86 quando mi presentai con una finta pancia. Il messaggio era che una donna incinta non è malata, anzi è più forte perchè sta per dare vita a un nuovo essere umano”. La Bertè alla vigilia della festa della donna ha precisato: “non lo festeggio. Come si può festeggiare una data che ricorda un tragico incidente? La morte di tantissime donne bruciate non può essere ricordata con una festa. Per me la data importante è il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Infine parlando proprio dell’evento televisivo “A grande richiesta Non sono una signora” ha anticipato: “sarà una festa speciale, con Alberto Matano – la mia rockstar – e tanti amici. Un regalo importante da parte della Rai per me e per il pubblico. Attraverso canzoni e stile, ripercorro la mia vita, la mia carriera e farò un dovuto omaggio a mia sorella. Ci saranno tanti amici, vi dico solo un nome: il grandissimo Zucchero!”



