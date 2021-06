Loredana Bertè/ Nuovo singolo con Emma: “Orgogliosa di duettare con lei”

Loredana Bertè è una delle protagoniste di Verissimo – Le storie, il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 dedicato alle interviste e ai racconti di alcuni dei personaggi più in vista del mondo dello spettacolo. Tra questi c’è proprio la Bertè, che nonostante i quasi 50 anni di carriera musicale alle spalle (ha iniziato nel 1974) è ancora sulla cresta dell’onda. Merito, tra le altre cose, dei vari duetti dell’ultimo periodo (tutti con artisti giovani e di successo del ventunesimo secolo), tra cui quello, più recente, con la sua amica Emma Marrone. Il loro nuovo singolo s’intitola Che sogno incredibile e non è il solito pezzo estivo, ma un vero e proprio pezzo di “vita vera”, sostiene Emma, per salutare i dieci anni di carriera e inaugurare un nuovo capitolo della sua vita in musica. “Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a Loredana Bertè”, ha scritto Emma su Instagram, per poi aggiungere: “La mia mamma rock!”.

Loredana Bertè ospite a Verissimo

Nel corso della sua intervista a Verissimo, Loredana Bertè ripercorrerà la sua carriera e parlerà dell’emozione di compiere 70 anni e di ricevere bellissime sorprese da parte dei suoi più cari amici. Una di queste, in un anno così particolare, è stata proprio la scelta di Emma di cantare con lei. Una scelta inedita, ma allo stesso tempo in qualche modo prevedibile (nonostante la differenza d’età e di percorso artistico, le due sono molto amiche). Sia Loredana che Emma hanno un timbro di voce molto particolare, graffiante, ed entrambe – soprattutto in questo singolo – spaziano tra i generi reggae e rock. Il videoclip ufficiale della canzone è schizzato in cima alle tendenze di Youtube già dopo il primo giorno. È davvero un “sogno incredibile” per Emma e Loredana, come recita il titolo del loro brano, anche se per ora le due non si esprimono.

La nuova canzone di Emma e Loredana Bertè

Il video, dicevamo, è stato pubblicato martedì 8 giugno su Youtube. Dirette da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra, Loredana Bertè ed Emma ballano sul set in un’atmosfera leggera e svagata. L’ambientazione è proprio quella di un set disadorno e tutto sommato asettico, in cui le figure delle due cantanti, così colorate ed eccentriche, spiccano particolarmente. Che sogno incredibile è una canzone dal sound estivo, pur non facendo a meno di un inatteso tocco rock tipico del genere di musica che Emma e Loredana hanno sempre firmato.

