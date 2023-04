Loredana Bertè/ Oggi l’uscita di Reloaded Spaziale, Lorinedita 2.0 e Remastered 2022

Quella di oggi, 14 aprile 2023, è una giornata decisamente fortunata per tutti i fan di Loredana Bertè. La grande artista italiana pubblica oggi in digitale ‘Reloaded Spaziale’, selezione di 15 grandi successi per la prima volta con il formato audio Dolby Atmos. Spazio anche a ‘Lorinedita 2.0’, raccolta di 7 canzoni inedite, e infine, ‘Remastered 2022’, i primi 8 album di Loredana Bertè con alcune rarità più un singolo, tutti totalmente rimasterizzati. Tutte le pubblicazioni, come riferito dal sito dell’agenzia di stampa Ansa, sono su etichetta Nar International mentre la distribuzione è affidata ad Ada Music Italy, “filiale” della prestigiosa Warner Music Group.

Ecco perchè il 14 aprile era un giorno che i numerosi fan di Loredana Bertè, sparsi per tutta l’Italia, attendevano con estasi, a cominciare dall’arrivo di Reloaded Spaziale, dove per la prima volta nella storia, 15 grandi successi della cantante potranno essere ascoltati con il nuovo formato di audio spaziale che permetterà di godere di un’esperienza d’ascolto assolutamente immersiva e senza dubbio più coinvolgente rispetto ai precedenti standard. Nella raccolta troviamo pezzi mitologici come ‘Sei bellissima’, ‘Io resto senza vento’, ‘…E la luna bussò’, ‘Non sono una signora’, canzoni che sono rimaste nell’immaginario collettivo.

LOREDANA BERTE’: ECCO TUTTO IL MATERIALE IN USCITA OGGI

‘Lorinedita 2.0’, come detto sopra, è invece una raccolta caratterizzata da 7 brani inediti che sono stati registrati fra gli anni ’70 e ’80, precisamente fra il 1973 e il 1982, e fra questi troviamo ‘Avevo tre cose felici’, provino datato 1973, ‘Ribelle’, provino del 1976 registrato durante le sessioni di ‘T.I.R.’, quindi ‘Opera d’amore’, altro provino sempre del 1976 ma pubblicato nel 1977 dagli Equipe 84, e la cover inedita di ‘Una ragazza in due (Down came the rain)’, versione del brano del 1965 di Mitch Murray, già cantata dai Giganti nel 1966.

Per quanto riguarda i primi 8 album della discografia di Loredana Bertè in digitale, facenti parte della raccolta Reloaded 2022, stiamo parlando precisamente di ‘Volver con un amor tan grande’ (Volevi un amore grande – Spanish Version), ‘Sei bellissima (Uncensored Version)’, ‘Mejor ser libre (Meglio libera – Spanish Version)’, ‘E la luna bussò (Short Version)’, versione da 45 giri del 1979, ‘Dedicating (Dedicato – English version)’, ‘La tigre (Reggae Version)’ e ‘Ninna nanna (Spanish Version)’.











