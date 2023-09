Loredana Bertè parla dopo aver annullato il concerto di Catania: come sta?/ “Sono stata malissimo”

Loredana Bertè: come sta dopo aver annullato il concerto di Catania?

Problemi di salute per Loredana Bertè che ha trascorso parte dell’estate in tour portando la sua musica in giro per l’Italia regalando grandi emozioni musicali ai suoi fan che la seguono da tempo e che la supportano in tutto e per tutto. La cantante ha dato tutta se stessa durante i live, ma è stata costretta ad annullare il concerto di Catania. A causa di alcuni problemi di salute, l’artista è stata costretta ad alzare bandiera bianca dietro consiglio medico. A distanza di pochi giorni, come sta oggi Loredana Bertè?

A svelarlo è stata lei stessa con un video con cui ha raccontato cosa le è successo ringraziando i fan per il sostegno e la comprensione. Un video in cui l’artista mostra tutta la sua emozione per l’affetto che da anni riceve dal suo pubblico.

Le parole di Loredana Bertè

“Ieri nonostante le speranze di riprendermi fino alla fine, non sono riuscita a finire il tour… E ho disertato Catania purtroppo stamani sono risultata anche positiva al Covid”, ha scritto a corredo del video pubblicato sui social.

“Ciao a tutti, purtroppo mi dispiace moltissimo, non sapete quanto, non aver potuto fare il concerto qua a Catania, con un pubblico spettacolare come eravate voi. Ieri sono stata malissimo, oltre a tutti gli altri problemi che ho, il dottore mi ha detto che avevo un inizio di influenza. Stamattina speravo di stare meglio, invece mi sono svegliata con un dolore alla schiena da impazzire. Fortissimo. Stamattina, con la mia manager a cui non sono piaciuti questi sintomi, abbiamo voluto fare un secondo tampone. Purtroppo sono risultata positiva. Mi viene da piangere”, ha aggiunto ricevendo l’affetto dei fan.

