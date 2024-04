Loredana Bertè piange a Belve per la sorella Mia Martini/ “La sua morte è inaccettabile, vuoto terrificante”

Loredana Bertè piange per la sorella Mia Martini a Belve: “È inaccettabile la sua morte”

Non è mai facile per Loredana Bertè ripercorrere i drammatici attimi della morte della sorella Mia Martini. E così, anche durante l’intervista a Belve del 2 aprile 2024, la cantante non riesce a trattenere le lacrime parlando dell’amata sorella, con la quale mai c’è stato un filo di rivalità. Lo conferma proprio a Francesca Fagnani, alla quale confessa tutto il suo dolore per questa perdita.

“Io con la vita ci ho litigato da quando è morta Mimì e non ci ho fatto mai più pace, perché è inaccettabile. – ha esordito Loredana – Io e Mimì rivali? Mai! Io sono stata privilegiata ad averla come sorella. Se non l’avessi avuta nella mia vita avrei avuto un vuoto terrificante nella mia vita, come d’altronde c’è adesso.” ha spiegato.

Loredana Bertè e la morte della sorella Mimì: “Mi ha spezzato il cuore”

Loredana Bertè ha quindi ricordato il momento in cui è venuta a sapere della sua morte: “La notizia della morte è arrivata dalla televisione. Io ho pensato all’inizio che fosse un incidente. Il telefono aveva squillato tutta la notte e non avevo mai risposto. Questo non me lo sono perdonata. Io non ho colto segnali e questo non mi fa stare bene, perché non posso rimediare. È stata la cattiveria della gente, senza dubbio.” Quando Fagnani ha dunque chiesto alla cantante come la morte della sorella Mia Martini l’abbia cambiata, lei, prima di scoppiare in lacrime, ha detto: “Mi ha spezzato il cuore”.











