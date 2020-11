Loredana Bertè punge Al Bano sulla Lecciso/ “Io lontana da te? Sarà per il nome…”

Parte col botto la prima puntata di The Voice Senior. Tra un’esibizione e l’altra non manche qualche chiacchiera tra i giudici. Loredana Bertè, in particolare, fa i suoi complimenti a Jasmine Carrisi per questo suo esordio: “Jasmine, ma tu sei una sorpresa proprio!” Lei emozionata ammette: “Sto imparando!” L’attenzione della Bertè dalla figlia si sposta poi al padre. “Al Bano, che amore!” dice la cantante, Al Bano replica con la sua consueta ironia “Amore mio, ti sei messa lontana da me, perché? Eppure non te l’ho cantata ‘Stai lontana da me'” Una battuta che dà però l’assist alla Bertè per lanciare una frecciatina più che chiara: “Lontana da te? Sarà perché mi chiamo Loredana?”

Loredana Bertè e la frecciatina ad Al Bano su Loredana Lecciso

Ovviamente il riferimento è a Loredana Lecciso, compagna di Al Bano e mamma di Jasmine che sicuramente starà guardando la puntata da casa. Quello tra Al Bano e la Lecciso, d’altronde, è un rapporto che da anni tiene i fan in trepidazione: si sono lasciati? Stanno ancora insieme? Si sposeranno? Sono soltanto alcune delle domande che, ripetutamente, il gossip si pone. Al momento tra i due vive un’atmosfera più che serena.



