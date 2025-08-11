Loredana Bertè non dimentica sua sorella Mia Martini e ripensando alla sua morte non può far altro che addolorarsi per quel rimpianto...

Quando ripensa a sua sorella Mia Martini, Loredana Bertè non può far altro che commuoversi. Inevitabile, date le circostanze in cui la celebre cantante venne a mancare. E proprio in merito alla sua scomparsa, benché siano passati tanti anni, Loredana Bertè non si dà pace. Con sua sorella Mia Martini aveva avuto un rapporto alquanto travagliato, ma nonostante le differenze caratteriali, erano unite da un amore sincero e genuino.

Giuseppe Radames Berté, padre Mia Martini/ Il rapporto difficile con Loredana e le gravi accuse della figlia

La cantante dai capelli blu avrebbe voluto trascorrere più tempo con sua sorella, esprimerle i suoi sentimenti e, soprattutto, starle più vicino nei momenti più. Rimpianti che ancora oggi accompagnano Loredana Bertè, come ha raccontato la stessa in una ospitata a “Michelle Impossible & Friends”. In quell’occasione, parlando di sua sorella Mia Martini, Loredana aveva ammesso di essere ancora oggi affranta e di non aver superato il lutto.

Mia Martini, come è morta?/ I dubbi irrisolti delle sorelle Leda e Loredana Bertè: "Ci fu un litigio..."

Mia Martini, il maledetto rimpianto di sua sorella Loredana

“Ho litigato con la vita e non ci ho ancora fatto pace, perché quella notte maledetta del 1995 lei è morta ed avrà avuto paura”, ha raccontato Loredana Bertè. Una confessione cruda e spiazzante, che fa capire quanto la morte di Mia Martini abbia inciso anche su sua sorella Loredana. La Bertè non riesce a darsi pace ed è comprensibile, perché amava Mia. “Era sola ed io questo non me lo posso perdonare. Forse avrei dovuto fare meno viaggi e starle accanto, capirla e dirle ‘Ti voglio bene'”.

Ivano Fossati fu il compagno di Mia Martini: perché si sono lasciati?/ "Ero in un campo minato"3

Una presa di coscienza che pone delle riflessioni in Loredana, che oggi mastica amaro. “Tra sorelle ci sono certe cose che di solito non vengono dette, perché ci si dà per scontate”, ha detto la cantante. Insomma, il passato può far male, il dolore d’altronde non se ne va, cambia semplicemente forma. Lo sa bene Loredana Bertè, che da anni ormai prova ad andare avanti e a fare i conti una realtà difficile e spietata.