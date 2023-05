Loredana Bertè rompe il silenzio dopo l’operazione: come sta?/ “Non vedo l’ora…”

Loredana Bertè: come sta dopo l’operazione

Nelle scorse settimane, Loredana Bertè è stata sottoposta ad un’operazione chirurgica d’urgenza che aveva allarmato i fan. L’annuncio è arrivato direttamente dallo staff della cantante insieme all’annullamento di tutte le date del tour teatrale Manifesto. Grande apprensione tra i fan soprattutto in seguito alle parole della sorella dell’artista, Leda. “Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato”, ha spiegato Leda in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più.

Loredana Bertè, come sta dopo l'operazione/ La sorella Leda: "Ha rischiato"

Il silenzio dell’artista ha preoccupato i fan che, oggi, possono tirare un sospiro di sollievo. L’operazione è andata bene e, attualmente, Loredana è in convalescenza. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui social.

Le parole di Loredana Bertè ai fan

Loredana Bertè scrive su Twitter le prime parole dopo l’operazione chirurgica rassicurando tutti i fan. “Ciao “Fenz”, sono Loredana.

L’intervento è andato bene e sono in convalescenza. Non vedo l’ora di tornare sul palco con la mia super band ed il mio grande staff che amo follemente”, ha cinguettato l’artista che ha poi dato appuntamento ai fan alla prossima estate.

“Ci vedremo quest’estate con il “Manifesto Summer Tour”. Mi mancate voi e mi manca tanto il palco. Non vedo l’ora di ritornarci. A breve altri aggiornamenti. Vi amo. Dita incrociate e a presto”, ha aggiunto la Bertè ricevendo tantissimi messaggi d’affetto da parte del suo pubblico.

Ciao “Fenz”, sono Loredana. L’intervento è andato bene e sono in convalescenza.

Non vedo l’ora di tornare sul palco con la mia super band ed il mio grande staff che amo follemente. — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) May 6, 2023

