Loredana Bertè sbrocca a The Voice Senior/ La scelta di Gigi D’Alessio scatena tutto

Loredana Bertè e Gigi D’Alessio rivali a The Voice Senior

Nel corso della puntata di The Voice Senior trasmessa il 17 febbraio, i Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio hanno completato le proprie squadre. Durante la scelta degli ultimi concorrenti non sono mancate le scintille, soprattutto tra Loredana Bertè e Gigi D’Alessio che, più volte, hanno provato a conquistare la fiducia del medesimo concorrente. E’ quanto accaduto quando sul palco del talent show di Raiuno si è presentato Claudio Morosi, un 60 enne che, dopo essersi diplomato in “Organo, composizione organistica, e canto gregoriano”, non riuscendo a vivere di sola musica, ha cercato una strada alternativa lavorando come operatore sanitario.

L’aspirante concorrente si è presentato alle Blind audition con il brano “Senza una donna” di Zucchero. Sin dalle prime note ha sfoggiato il suo incredibile talento musicale convincendo sia la Bertè che D’Alessio. A scegliere il giudice è stato così Claudio Morosi che ha scatenato la pronta reazione della Bertè.

Lo sbrocco di Loredana Bertè a The Voice Senior

Riconoscente sia a Loredana Bertè che a Gigi D’Alessio per essersi girati, Claudio Morosi ha deciso di scegliere il giudice a cui è particolarmente legata la compagna. “Io avevo già deciso e sceglierò l’idolo della mia compagna, ma grazie a tutti”, ha spiegato Morosi che ha poi svelato la sua decisione: “Gigi“.

Una scelta che non è piaciuta affatto alla Bertè che, di fronte alla decisione di Morosi che avrebbe accolto volentieri nella propria squadra, ha sbattuto l’agenda sul tavolo. La scena è stata immortalata dalle telecamere e il video è immediatamente diventato virale.

