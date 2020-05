Loredana Bertè/ Sorella Mia Martini esclusa dal concerto contro violenza sulle donne. Striscia indaga…

Pubblicità

Loredana Bertè esclusa dal concerto intitolato “Una. Nessuna. Centomila”, in programma il 19 settembre 2020 al Campovolo di Reggio Emilia, prodotto da Friends & Partners di Ferdinando Salzano. L’evento, nato per combattere la violenza contro le donne, ricorda il concerto “Amiche in Arena” ideato nel 2016 da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. I fans della Bertè, però, hanno notato l’assenza della propria beniamina al concerto evento che è stato presentato al Festival di Sanremo 2020 e a cui parteciperanno Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nanni, Emma Marrone, Elisa e Alessandra Amoroso.

La grande esclusa, dunque, sarebbe proprio Loredana Bertè come hanno fatto notare i suoi fans a Striscia la Notizia. Sull’esclusione della Bertè ha così indagato Max Laudadio di Striscia la Notizia e il servizio è stato trasmesso nella puntata del tg satirico dell’11 maggio. “Sul palco, Covid permettendo, saliranno tutte le artiste della scuderia di Salzano“, dice nel servizio l’inviato Max Laudadio, ma perchè Loredana Bertè non ci sarà?

Dopo aver ricevuto varie segnalazioni, Max Laudadio di Striscia la Notizia ha indagato per capire i motivi che avrebbe portato all’esclusione di Loredana Bertè dall’evento “Una nessuna e centomila”. Nel servizio, Max Laudadio spiega come il concerto “Amiche in Arena “del 2016 fu prodotto dalla società di Ferdinando Salzano con la direzione artistica di Fiorella Mannoia. Concerto a cui parteciparono tutte le artiste di “Una nessuna e centomila” più altri nomi che, tuttavia, non facevano parte della scuderia di Salzano come Loredana Bertè. Durante quella serata, come spiega Laudadio, la Bertè ringraziò la sua manager per aver avuto l’idea di organizzare un concerto contro la violenza sulle donne. “I fans di Loredana Bertè ci dicono che sul dvd dell’evento prodotto da Friends & Partners di Ferdinando Salzano, i ringraziamenti sono stati tagliati. Queste sono le immagini del dvd e i ringraziamenti di Loredana fatti alla sua manager non ci sono. Gli unici ringraziamenti presenti sono quelli a Fiorella Mannoia”, dice Max Laudadio. I fans, di fronte all’assenza di Loredana Bertè al concerto “Una, nessuna e centomila”, avrebbero cominciato a fare domande alla propria beniamina che, sui social, avrebbe fatto sapere di aver appreso dell’evento dalla tv.

Qual è, dunque, il motivo della sua esclusione? “In sintesi, il nuovo concerto ha solo un nome nuovo e una location nuovo. Per essere onesti dobbiamo dire che Ferdinando Salzano cambiando nome e location all’evento ha reso tutto regolare“, sottolinea Max Laudadio che, dopo aver contattato lo staff della Bertè, ha ricevuto la seguente risposta – “Gentile Max, non vogliamo commentare ulteriormente l’accaduto. già facemmo un post al riguardo quando venne fuori la cosa”. Cliccate qui per vedere il servizio.



