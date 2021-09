Loredana Bertè Star in a star, chi è?/ Gli indizi indicano Syria o Francesca Manzini

All’interno di Star in a star è presente anche l’iconico personaggio di Loredana Bertè che fin dalla prima esibizione ha infiammato gli studi del programma. Grazie ad una magistrale interpretazione di Non sono una signora l’interprete misterioso che si cela dietro il personaggio della Bertè ha attirato su di sé l’attenzione del pubblico e della giuria.

Durante la scorsa puntata Loredana Bertè è apparsa sul palco vestendo magistralmente i panni della cantante durante i suoi anni d’oro, anni che hanno segnato per sempre il suo ingresso nel mondo della musica italiana facendola diventare una delle donne più desiderate nello spettacolo italiano.

Non sono mancate le ipotesi sul personaggio che si cela dietro Loredana Bertè, la più quotata dalla giuria è Syria, per via del suo fisico sottile o Francesca Manzini per via delle sue imitazioni passate della Bertè e di Alba Parietti. Sicuramente l’interprete di questo personaggio è molto dotata e riesce a portare sul palco anche il timbro originale della cantante, forte e graffiante.

L’interpretazione di Loredana Bertè ha stupito anche la giuria in studio a tal punto che nella prima puntata dello show l’ha nominata come la migliore esibizione della serata, ma anche a causa di questa sua bravura e della sua versatilità nell’interpretare la cantante non riesce ad avere un’idea chiara su chi possa esserci dietro tutte queste magistrali performance. Per scoprire con certezza chi si cela dietro la maschera della Bertè dunque dovremo aspettare le prossime puntate di Star in the star.

