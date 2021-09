Loredana Bertè “Star in the star”, gli indizi: chi è?/ Look e performance unici

Chi si nasconderà dietro a Loredana Bertè a “Star in the star”?

Questa sera, giovedì 16 settembre, debutta su Canale 5 “Star in the star”, il nuovo celebrity show condotto da Ilary Blasi. Dieci misteriosi concorrenti, appartenenti al mondo dello spettacolo, vestiranno i panni dei grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tra questi non poteva mancare Loredana Bertè. I concorrenti e verranno trasformati in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto, ai costumi fino alle performance, curate nei minimi dettagli dal direttore artistico Luca Tommassini.

Ma chi si nasconderà dietro Loredana Bertè? Al momento è quasi impossibile fare ipotesi, non avendo ancora visto la prima puntata di “Star in the star”. Sicuramente la cantante italiana vanta un ampio repertorio di trasformazioni e abiti appariscenti, parrucche e accessori stravaganti.

Loredana Bertè a “Star in the star”: i look più stravaganti della cantante

Negli anni Loredana Bertè ha costruito un personaggio unico grazie alle sue performance ai suoi look. La cantante ha sempre stupito in occasione delle sue partecipazione al Festival di Sanremo. Al suo debutto sul palco dell’Ariston, nel 1986, indossò un miniabito in pelle nera firmato da Gianni Versace. A stupire fu il pancione che simulava una gravidanza: “Forse la gente crede che una donna incinta debba per forza soffrire in un letto e aspettare il lieto evento con un medico e una levatrice a fianco, invece che ballare, cantare, ed essere se stessa soprattutto in quei momenti così importanti per lei“, dichiarò la Bertè in seguito a TV Sorrisi e Canzoni.

La Bertè cantava “Re”, con una coreografia realizzata ad hoc da Franco Miseria. Nel 1997 tornò a Sanremo con il brano “Luna”, sfoggiando capelli nero corvino e un look total black. Nel 2019, Loredana Bertè sì è presentata con una capigliatura blu elettrico, che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica.

