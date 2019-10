Loredana Berté/ Torna ospite per la finale: “Non perdetela!” (Amici Celebrities)

Grande sorpresa per la finale di Amici Celebrities. Sì perché tra gli ospiti di questa puntata così speciale c’è anche lei: Loredana Berté. “È l’ora della finale! Stasera sarò ospite ad Amici Celebrities dalle 21.20 su Canale 5! Non perdetela!!” è la didascalia che accompagna il post pubblicato su Instagram dalla Berté, che annuncia la sua presenza. Proprio lei che nell’ultima edizione “classica” di Amici è stata giudice speciale. Per la cantante è infatti un ritorno a casa, seppur in condizioni differenti. La Berté lo scorso anno era seduta dalla parte dei giudici e, proprio in quella posizione, ha avuto più di un contrasto con i ragazzi. Come dimenticare quelli con Vincenzo, ballerino “rivale” di Rafael per il quale la Berté ha avuto sin da subito una predilezione.

Loredana Berté torna ad Amici: con chi duetterà?

Ma in quale vesti tornerà dunque Loredana Berté ad Amici? Nella versione Celebrities la grande cantante torna nei panni di ospite, probabilmente la vedremo duettare con qualcuno dei finalisti in gara che ricordiamo sono Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. Un annuncio molto atteso quello della Berté che arriva sui social dove la cantante è sempre molto attiva. In una recente intervista ha infatti ammesso: “I social? Io li amo, li uso molto per restare in contatto con i miei fan. Anche se è la mia agente a occuparsi dei messaggi, io sono più analogica che tecnologica – ha raccontato Loredana Bertè -. Non ho mai avuto un telefonino. A casa ho il telefono fisso ma nessuno chiama più lì”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA