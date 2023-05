Loredana Berté torna sui social dopo l’operazione/ “Il chirurgo mi ha dato l’ok”

Loredana Berté: “Il chirurgo ha detto che posso iniziare la terapia riabilitativa”

Loredana Bertè è tornata a farsi vedere in video dopo l’operazione subita nei giorni scorsi. Dopo il messaggio di qualche giorno fa con cui aveva tranquillizzato tutti sulle sue condizioni di salute, stavolta la cantante ha voluto mostrarsi ai fan per raccontare l’esito della visita di controllo dopo l’intervento di urgenza a cui aveva dovuto sottoporsi. Tramite il suo staff, infatti, qualche settimana fa la cantante aveva avvisato i fan che era stata costretta a cancellare il tour e rinviarlo a data da destinarsi causando un po’ di preoccupazione per il modo in cui era stata comunicata l’urgenza dell’operazione. Infatti, da subito si specificava che l’artista non era in pericolo di vita, nonostante nessuno lo immaginasse.

“Ciao, sono Loredana, sono al San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo” ha detto in video la cantante debitamente protetta dalla mascherina: “Il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare tour. Vi aspetto a luglio in tuta Italia. Vi prego, venite tutti, vi aspetto”.

“Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po’ di musica, e mi sto anche guardando l’Eurovision!” ha scritto Loredana Berté sui social. “Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti…la musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me. Ci vediamo presto, un bacio!” ha infine concluso la cantante.

Se il tour teatrale di Loredana Berté è stato rinviato al 2024, resta, però, quello estivo. La cantante, quindi sarà l’1 luglio a Ravarino (MO), il 6 luglio alla Basko Arena di Genova, il 10 luglio allo Stadio Comunale di Villa Literno (CE), il 27 luglio all’Outlet Summer Festival 2023 di Valmontone (RM) mentre il 10 agosto sarà a Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU). Nei giorni scorsi Loredana Bertè aveva scritto che “L’intervento è andato bene e sono in convalescenza. Non vedo l’ora di tornare sul palco con la mia super band ed il mio grande staff che amo follemente”. Quella dello scorso aprile non è stata la prima volta che i problemi di salute hanno costretto Loredana Bertè a bloccare e rimandare gli impegni lavorativi. Nel 2021, infatti, una data del tour Figlia di… Summer Tour era stata rimandata sempre per un problema di salute, così come, allo stesso modo, anche a settembre 2022 la cantante aveva dovuto un concerto a Lanciano.

