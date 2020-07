Loredana Bertè/ Video “Una storia sbagliata”: omaggio a De André, lacrime Dori Ghezzi

Imperdibile la performance di Loredana Bertè a Una storia da cantare, il programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero in onda stasera in replica su Rai Uno la cui prima puntata è dedicata a Fabrizio De André. Un personaggio, Faber, che Loredana Berté ha dichiarato di stimare tantissimo come artista e come persona. Dietro le quinte della trasmissione, la cantante ha ricordato un aneddoto inedito: una sera trascorsa insieme, con De André purtroppo già malato, nella quale entrambi stettero benissimo. “Lui era una persona unica e insostituibile, dolce e premurosa”, ha detto Loredana, che poi, da grande artista qual è, ha confessato di nutrire quel timore reverenziale che soltanto i più bravi possono nutrire rispetto ai propri simili: “Ho sempre molta ansia quando devo cantare le sue canzoni, per questo studio e studio ancora, ma ho paura, ecco”.

LOREDANA BERTE’ A UNA STORIA DA CANTARE

Alla luce del risultato fornito sul palco di Una storia da cantare, certificato dalla reazione entusiasta del pubblico, si può dire che la paura di Loredana Bertè fosse a ben vedere immotivata. Una standing ovation spontanea e sentita quella riservatale dal pubblico in studio (la registrazione è evidentemente precedente allo scoppio della pandemia di coronavirus, ndr), a conferma della qualità di un’esibizione toccante e intensa, in pieno stile Bertè. La cantante originaria di Bagnara Calabra ha reinterpretato “Una storia sbagliata”, brano dedicato da Fabrizio De Andrè a Pier Paolo Pasolini e la cui prima pubblicazione è del 1995. Com’è andata? Basta vedere la reazione di Dori Ghezzi, prima moglie di Fabrizio De Andrè, evidentemente commossa, per capire che Loredana, ancora una volta, ha colpito nel segno…





