Loredana Bertè: “Vincitrice morale di Sanremo 2024? Mi sono rotta le p***e”/ Lo sfogo a Domenica In

Loredana Berté spiazza a Domenica In: “Vincitrice morale di Sanremo 2024? Rottura di pa**e”

La vincitrice morale del Festival di Sanremo 2024 non può che essere Loredana Bertè che con la sua canzone Pazza, tuttavia lei ha ironizzato su questa affermazione ospite a Domenica In. La Bertè ha conquistato tutti dimostrando di che stoffa è fatta. La cantante e rocker è stata prima in classifica duranta la serata d’esordio del Festival, classifica redatta dalla Sala Stampa, ma alla fine nella classifica finale si è aggiudicata solo 8^ posto. Nel talk di Rai1 all’amica Mara Venier che l’ha presentata come la vincitrice morale di Sanremo si è sfogata: “Si però ad essere sempre la vincitrice morale è una rottura di p***e”

Loredana Bertè dopo il quarto posto con Cosa ti aspetti da me a Sanremo 2019, forse merita qualcosa in più quest’anno. Tuttavia, pur non avendo vinto e non essere riuscita neanche ad entrare nella classifica della Top 5 finale del festival di Sanremo 2024 una grande soddisfazione l’ha avuto, il Premio della Critica Mia Martini. A Domenica In ha rivelato: “L’unica cosa che mi conforta è il Premio della Critica Mia Martini. Mimi ritorniamo a casa finalmente, insieme con questo premio che guardavo come il Santo Graal. Fortemente voluto da anni ma pensavo di non esserle all’altezza e invece questa volta la Sala Stampa mi ha accontentata.”

Loredana Berté riceve un premio a sorpresa a Domenica In: “Riconoscimento dei 50 anni di carriera”

Subito dopo l’esibizione di Pazza a Domenica In Loredana Berté è scoppiata a piangere perché è stata tributata una standing ovation e per l’affetto immenso ricevuto dal pubblico, lei non è riuscita a trattenere le lacrime facendo commuovere anche Mara Venier. Le due donne sono rimaste abbracciate per alcuni secondi entrambe piangendo. Nella serata delle Cover l’artista si è esibita con Venerus sulle note di Ragazzo Mio (di Luigi Tenco e Ivano Fossati) spendendo bellissime parole per il giovane artista. Continuano le soddisfazioni per Loredana Berté che porta a casa il Premio della Warner per i suoi 50 anni di carriera.

Parlando con i giornalisti e gli altri ospiti del parterre, infine, Loredana Berté sul significato del testo della sua canzone ha puntualizzato come sia fortemente autobiografica e forse una delle frasi più belle dei vari testi di tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024 è proprio la sua: “È sono pazza di me perché mi sono odiata abbastanza”











