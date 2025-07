Loredana Cannata è ancora in ospedale dopo l'Isola dei Famosi 2025: l'attrice si è sottoposta ad altri accertamenti e racconta di un incidente all'occhio

L’Isola dei Famosi è un’avventura sì affascinante ed intensa ma è, al contempo, anche molto complicata e, soprattutto, fisicamente provante. Non a caso sono molti i concorrenti che, una volta tornati a casa, soffrono e finiscono in ospedale con problemi di vario genere. È accaduto a Mario Adinolfi ma anche a Loredana Cannata che, attualmente, è ancora in ospedale. A svelarlo è stata proprio l’attrice con un post su Instagram in cui ha raccontato di essersi sottoposta proprio oggi a nuovi controlli.

“Stamattina mi hanno fatto una TAC alle coronarie, i risultati saranno pronti domani”, ha annunciato Cannata su Instagram, che prima di tornare in Italia dall’Honduras ha avuto un brutto incidente sott’acqua che ha spaventato tutti i telespettatori in diretta su Canale 5. Oggi Loredana continua a fare accertamenti per capire se la sua salute è a posto e se può, dunque, tornare finalmente a casa.

Loredana Cannata e il brutto incidente all’occhio all’Isola dei Famosi 2025: “Ecco perché portavo la benda”

Ma prima dell’incidente sott’acqua, Loredana Cannata ne ha vissuto un altro altrettanto brutto. Molti sono i telespettatori che si sono accorti, durante le prime settimane di permanenza all’Isola dei Famosi 2025, del fatto che l’attrice indossasse una benda nera. Non c’è però stata alcuna spiegazione o video che abbia poi fatto chiarezza sull’accaduto. L’ha fatta allora oggi la diretta interessata, raccontando di un ramo finitole con forza in un occhio: “[…] ho preso in pieno un ramo basso che mi ha sfondato l’occhio. È rimasto iniettato di sangue per giorni”, ha rivelato l’attrice, che ha quindi deciso, anche su consiglio di Mirko Frezza, di tenere l’occhio bendato, essendosi iniettato di sangue. In questo modo ha potuto proteggerlo sino alla sua guarigione completa. Ora Loredana aspetta solo il responso della Tac che, se poterà buoni risultati, le darà il via libera per tornare a casa.

