Loredana Cannata è senza dubbio una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, dove ha attirato particolarmente l’attenzione per una nomination storica fatta contro Mario Adinolfi. Ma, chi è esattamente la naufraga? Nata nel 1975 a Ragusa, Loredana è una nota attrice, conosciuta anche per il suo impegno come attivista. Dopo aver studiato arte drammatica all’Accademia Sharoff di Roma, ha debuttato sul grande schermo nel 1999 con il film “La donna lupo” di Aurelio Grimaldi. Dopodiché, ha avuto modo di lavorare con registi di spicco come Ferzan Ozpetek e Paolo Sorrentino.

Nel corso della sua carriera, non sono mancati ruoli in serie televisive, tra cui spiccano “Il bello delle donne” e “Provaci ancora prof”. Nel 2005, ha preso parte alla prima edizione di Ballando con le stelle, sfiorando la vittoria e arrivando seconda. A distanza di 20 anni esatti da quell’esperienza, Loredana ha deciso di rimettersi in gioco nel mondo dei reality, partecipando all’Isola dei Famosi. Nonostante il reality di sopravvivenza sia iniziato da poche settimana, l’attrice si è già fatta notare, diventando una delle favorite del pubblico.

Loredana Cannata all’Isola dei Famosi 2025: chi è l’attrice

Per quanto riguarda la vita privata, Loredana Cannata ha mantenuto una certa riservatezza. Tuttavia, è sempre stata molto aperta sul suo desiderio di non avere figli. Non solo, Loredana si è mostrata scettica anche nei confronti delle storie d’amore convenzionali, dichiarando di avere altri aspirazioni nella sua vita: “Non voglio figli e non ne avrò. Non sono stata sposata né ho convissuto, la mia aspirazione è dare il mio contributo per rendere migliore il mondo“. Queste decisioni sono stata influenzate anche da esperienze personali difficili, essendo stata vittima di una violenza in gioventù.

Da lì, ha deciso d’impegnarsi attivamente nella lotto contro la violenza di genere, nonché nella difesa dei diritti degli animali. Difatti, Loredana è vegana e sta continuando a seguire questa dieta anche durante la sua avventura all’Isola dei Famosi. Durante la sua partecipazione al reality, Loredana è rimasta fedele ai suoi principi. Difatti, ha nominato senza mezzi termini Mario Adinolfi, dichiarandosi contraria ai suoi ideali e sostenendo che non avrebbe nemmeno dovuto partecipare al programma.