Loredana Cannata ricorda il suo amore sbagliato: "Ho preso calci e schiaffi. Non ho mai voluto figli"

Loredana Cannata si gioca la vittoria finale all’Isola dei famosi dopo un grande percorso che l’ha rimessa sotto i riflettori. L’artista e attrice si è divertita ma ha anche sofferto nel programma di Canale Cinque, forte della sua vita fatta purtroppo come spesso capita di difficoltà. In una vecchia intervista concessa a Monica Setta ha raccontato un suo amore tossico, che l’ha portata a vivere male l’amore anche negli anni successivi.

“E’ partita come una storia d’amore molto bella, ma in realtà è venuta fuori subito tutta la sua gelosia. Lui voleva sapere come avevo conosciuto tutti i miei amici maschi, aveva degli atteggiamenti malati dei quali io non mi rendevo conto. Ho cominciato ad avere difficoltà respiratorie, mi volevo allontanare e lui diventava più violento, non solo fisicamente ma anche con ricatti psicologici. Minacciava di suicidarsi e bruciarsi la faccia, mi dava calci, schiaffi, un paio di pugni, all’epoca pensavo che non fosse chissà cosa invece è gravissimo”. Venire fuori da quell’amore malato non è stato facile e ovviamente ancora oggi l’attrice si porta dietro le conseguenze dell’accaduto: “Ne sono uscita una sera scappando dalla sua auto dopo che mi fece entrare in macchina a calci. Non finì qui, ci furono diverse settimane in cui lui veniva sotto casa a urlare di notte, non ci sono state conseguenze più gravi, la cosa si è chiusa nel giro di qualche mese, ci sono cose e situazioni che finiscono peggio”.

Loredana Cannata e i figli mancati: “Non era la mia strada”

Riguardo al suo passato, Loredana Cannata ha confessato di aver molto sofferto per via delle esperienze forti e sbagliate vissute da vicino. Questo l’ha portata anche a decidere di non mettere su famiglia, come svelato a Monica Setta:

“Non ho mai voluto figli, sentivo che non era la mia strada in questa vita. Non ho neanche mai convissuto con un uomo, per me inizia a essere una cosa già troppo soffocante” le parole della naufraga dell’Isola dei famosi.