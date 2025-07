Chi sono i genitori di Loredana Cannata? E cosa si sa della sorella finalista dell’Isola dei Famosi?

A volte bisogna fare i conti con il fatto che non si può sapere vita, morte e miracoli delle personalità del mondo dello spettacolo. Molti vivono credendo fermamente nella privacy, di altri non si sa nulla dei familiari o dei fidanzati o fidanzate. È il caso di Loredana Cannata, attrice di lungo corso, nonché naufraga dell’Isola dei Famosi, di cui si sa poco.

Dei genitori di Loredana non si sa nulla, così come della sorella. Invece di lei si sa che ha avuto una storia d’amore con un uomo molto geloso quando aveva sedici anni. Dopo un anno e mezzo è finita perché fin da subito si è dimostrato un essere violento. Lei ha sempre voluto vivere la sua vita in maniera libera senza che qualcuno le dicesse cosa doveva o non doveva fare.

Loredana Cannata ha incontrato la sorella Mary all’Isola dei Famosi

Ma cosa si sa di Mary, la sorella di Loredana Cannata? Ovviamente nulla. Niente di niente. Conduce una vita all’insegna della privacy nonostante la celebrità della naufraga che ha anche partecipato a una fortunatissima edizione di Ballando con le stelle. L’attrice non ha mai parlato di lei neanche durante i confessionali all’Isola dei Famosi. Quando l’ha vista, però, ha confessato in diretta: “Mi è preso un colpo”.

Chi vincerà l’edizione 2025 del reality show condotto da Veronica Gentili e con l’opinionista Simona Ventura? In molti pensano che possa farcela Cristina Plevani, anche se bisogna fare molta attenzione alla determinazione di Omar Fantini per non parlare di Loredana Cannata, che con la sua pacatezza e le sue ferree convinzioni come appunto il rispetto per ogni forma di vita e il suo essere vegana.

