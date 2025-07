Loredana Cannata ammette di aver cambiato idea su Mario Adinolfi grazie all'Isola dei Famosi 2025: "Prima lo detestavo, oggi invece…"

Continuano i bilanci dei finalisti dell’Isola dei Famosi 2025. In questi giorni che precedono la finale e, dunque, la conclusione di questo lungo percorso in Honduras, i concorrenti continuano a confrontarsi, tracciando il bilancio finale della loro avventura. In particolare, nelle ultime ore, Loredana Cannata si è confrontata con Mario Adinolfi, ammettendo di essere arrivata all’Isola con dei forti pregiudizi su di lui a causa delle sue ben note idee.

Vincitore Isola dei Famosi 2025: pronostico tra i naufraghi/ Adinolfi stuzzica Teresanna: "Dopo lo Scudetto…"

“Sono arrivata sull’Isola detestando il personaggio Mario Adinolfi – ha ammesso Loredana, spiegando che questo astio nasce – per le idee che portava avanti, che sono totalmente contrarie alle idee e le battaglie che porto avanti io e che trovo tuttora essere retrograde.” Conoscerlo per tutti questi giorni, avendo l’occasione di parlarci sempre, ha però cambiato la concezione che ha di lui.

Vincitore Isola dei Famosi 2025: i cinque finalisti/ Teresanna Pugliese la favorita, ma c'è un colpo di scena

Loredana Cannata cambia idea su Mario Adinolfi dopo l’Isola dei Famosi 2025: “Lo detestavo e ora…”

“Man mano ho scoperto la persona al di là delle idee, – ha spiegato la naufraga alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025 – una persona con una sua storia personale anche molto forte, una persona che sa ascoltare.” Questo ha dato la possibilità all’attrice di superare i loro evidenti ostacoli, cercando di andare oltre le idee, spesso forti, di Adinolfi, apprezzandone soltanto la persona: “E quindi, come dice lui, quando sono i mondi che ognuno di noi rappresenta ad essere contrapposti, perché rappresentiamo due concezioni diverse, le persone possono incontrarsi.”, ha dichiarato infine Loredana. Tra loro, d’altronde, gli scontri sono nati soprattutto per gli ideali animalisti di Cannata, che alla fine del percorso Adinolfi è riuscito a comprendere e apprezzare, pur non cambiando il suo pensiero. I due sono riusciti a trovare un punto di incontro, superando l’ostacolo rappresentato dalle rispettive convinzioni di vita.