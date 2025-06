Loredana Cannata vuole aprirsi all’amore una volta finita L’Isola dei Famosi, ma c’è già un uomo famosissimo che le interessa: ecco chi è

Se c’è una cosa di cui non si ha voglia all’Isola dei Famosi è senza dubbio l’amore. È l’ultimo dei pensieri infatti è molto raro che scoppino delle storie d’amore perché appunto si è troppo impegnati a non pensare al cibo h24 dato che si ha solo riso e cocco e pesce a disposizione. Eppure nel daytime di oggi Loredana Cannata ha spiazzato tutti i naufraghi quando ha parlato della sua sfera sentimentale.

Isola dei Famosi, scontro tra Loredana Cannata e Teresanna Pugliese/ Una prova ricompensa finisce male

“Comunque se mai dovesse arrivare l’amore io lo accoglierei. Se poi fosse vegano sarebbe meglio”. È una delle cose fondamentali per poter piacere all’attrice nonché ex concorrente di Ballando con le stelle? No, potrebbe chiudere un occhio, e poi ha confessato che c’è un collega molto famoso con cui ha avuto la fortuna di parlare.

Loredana Cannata eliminata Isola dei Famosi 2025?/ Dagli attacchi d’ansia per l'ex violento alla rinascita

Loredana Cannata: “C’è uno che mi piace” e fa il nome di Benicio Del Toro

“C’è uno che mi piace”: così Loredana Cannata ha spiazzato i naufraghi dell’Isola dei Famosi dopo la lite con Patrizia Rossetti per via del riso che mangiano a pranzo e a cena. Ma di chi si tratta? Nientemeno che di Benicio Del Toro, uno degli attori più famosi al mondo, che ha recitato in piccole del calibro di Traffic, Vizio di forma, Sicario, Soldado e nel prossimo film con Leonardo DiCaprio dal titolo Una battaglia dopo l’altra.

“L’ho incontrato a Cannes dove abbiamo parlato e mi ha detto che avevamo molte cose in comune” ha continuato l’attrice. Per tutta risposta Teresanna Pugliese, con cui ha avuto modo di scontrarsi dopo una prova ricompensa, le ha consigliato di non cercare l’amore, ma di limitarsi a guardarsi attorno. Intanto Mario Adinolfi si è allenato per la prova apnea anche se il migliore al momento è Omar Fantini.

Loredana Cannata single dopo il rapporto malato con l'ex fidanzato?/ "Voglio essere libera"