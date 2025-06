Loredana Cannata e Mario Adinolfi si confrontano sul possibile vincitore dell'Isola dei Famosi 2025 e parte qualche frecciatina tra i due finalisti

È ormai tempo di bilanci all’Isola dei Famosi 2025. A pochi giorni dalla fine dell’edizione, in gara sono rimasti 6 concorrenti ma solo cinque conquisteranno la finale. Mario Adinolfi, Cristina Plevani, Loredana Cannata e Omar Fantini sono già finalisti, mentre Teresanna Pugliese e Jey Lillo si giocano l’ultimo posto disponibile al televoto. In attesa che arrivi mercoledì, alcuni dei finalisti iniziano a pronunciarsi su chi potrebbe vincere, facendo i loro pronostici.

In particolare, nelle ultime ore a confrontarsi sono stati Loredana e Mario, ammettendo entrambi di voler lasciare l’Isola da vincitori. I due si sono allora stuzzicati, e quando Loredana ha dichiarato di voler vincere, Adinolfi le ha risposto che sarà invece lui a piazzarsi sul gradino più alto del podio. Il che ha portato la naufraga a lanciargli bonariamente una stoccata.

“Mario Adinolfi sta facendo una guerra psicologica”: la stoccata di Loredana Cannata all’Isola dei Famosi

“Mario è un grande giocatore e vuole vincere. – ha spiegato Cannata in un confessionale lasciato dopo il botta e risposta con Adinoldi – Quindi lavora sulla mente di noi altri concorrenti, cercando di convincerci che non vinceremo.”, ha spiegato. Motivo per il quale ha definito il gioco del giornalista “una guerra psicologica”, che sta combattendo con tutti, certo che sarà poi lui a trionfare. Ma per Loredana non andrà così: “Rosicherà perché vincerò io, ma chi inizi a farsene una ragione!”, ha tuonato l’attrice. Adinolfi, durante la chiacchierata, non ha poi negato di aver effettivamente ‘rosicato’ quando è stato provvisoriamente eliminato nel corso della semifinale. Per sua fortuna, come gli altri, ha avuto un’ultima chance sull’ultima spiaggia, uscendo vincitore contro Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso.

